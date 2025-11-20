U 19 ஆடவர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான அட்டவணையை அறிவித்தது ஐசிசி!
ஐசிசி U -19 ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : November 20, 2025 at 10:38 AM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள U-19 உலகக் கோப்பைக்கான அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இளையோருக்கான ஐசிசி U -19 ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த ஆண்டு ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் இத்தொடருக்கான அட்டவணையானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 16 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரானது ஜனவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கும் இத்தொடரின் இறுதிப்போட்டியானது பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதேசமயம் முதல் நாள் நடைபெறும் மற்ற லீக் ஆட்டங்களில் ஜிம்பாப்வேவை எதிர்த்து ஸ்காட்லாந்தும், வெஸ்ட் இண்டீஸை எதிர்த்து தான்சானியாவும் விளையாடவுள்ளது. இதில் தான்சானியா அணி வரலாற்றில் முதல் முறையாக அண்டர்19 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணிகள் இடம்பெற்றுள்ள குழுக்கள்
மொத்தம் 16 அணிகள் பங்கேற்பதால், மொத்தம் 4 குழுக்களாக அணிகள் பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றில் மோதவுள்ளன. லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் சிக்ஸுக்கு முன்னேறும். அதனைத் தொடர்ந்து அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ள இந்தியா இடம் பெற்றுள்ள நிலையில், வங்கதேசம், அமெரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளும் அக்குழுவில் இடம்பிடித்துள்ளன. குரூப் பி பிரிவில் தொடரை நடத்தும் ஜிம்பாப்பே, பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் அங்கம் வகிக்கின்றன.
குரூப் சி பிரிவில் நடப்பு சாம்பியன் ஆஸ்திரேலிய அணியுடன், அயர்லாந்து, ஜப்பான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. குரூப் டி பிரிவில் உலகக்கோப்பை தொடரை இணைந்து நடத்தும் நமீபியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் அறிமுக அணியான தான்சானியா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
மைதானங்கள்
நடப்பு யு19 உலகக் கோப்பை தொடரானது ஜிம்பாப்வே, நமீபியாவில் உள்ள 5 மைதானங்களில் நடைபெறவுள்ளன. அந்தவகையில், ஜிம்பாப்வேவ்வில் உள்ள ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஆகியவற்றிலும், நமீபியாவின் ஹெச்பி ஓவல் மற்றும் நமிபியா கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது.
U 19 உலகக் கோப்பை 2026 அட்டவணை
- ஜனவரி 15: அமெரிக்கா vs இந்தியா, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 15: ஜிம்பாப்வே vs ஸ்காட்லாந்து, தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 15: தான்சானியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 16: பாகிஸ்தான் vs இங்கிலாந்து, தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 16: ஆஸ்திரேலியா vs அயர்லாந்து, நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 16: ஆqப்கானிஸ்தான் vs தென்னாப்பிரிக்கா, ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 17: இந்தியா vs வங்கதேசம், குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 17: ஜப்பான் vs இலங்கை, நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 18: நியூசிலாந்து vs அமெரிக்கா, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 18: இங்கிலாந்து vs ஜிம்பாப்வே, தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 18: வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs ஆப்கானிஸ்தான், ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 19: பாகிஸ்தான் vs ஸ்காட்லாந்து, தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 19: இலங்கை vs அயர்லாந்து, நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 19: தென்னாப்பிரிக்கா vs தான்சானியா, ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 20: வங்கதேசம் vs நியூசிலாந்து, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 20: ஆஸ்திரேலியா vs ஜப்பான், நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 21: இங்கிலாந்து vs ஸ்காட்லாந்து, தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 21: ஆப்கானிஸ்தான் vs. தான்சானியா, ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 22: ஜிம்பாப்வே vs பாகிஸ்தான், தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 22: அயர்லாந்து vs ஜப்பான், நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 22: வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs தென்னாப்பிரிக்கா, ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 23: வங்கதேசம் vs அமெரிக்கா, தகாஷிங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 23: இலங்கை vs ஆஸ்திரேலியா, நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 24: இந்தியா vs நியூசிலாந்து, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 24: சூப்பர் சிக்ஸஸ் A4 vs D4, ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 25: சூப்பர் சிக்ஸஸ் A1 vs D3, நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 25: சூப்பர் சிக்ஸ் D2 vs A3, ஹெச்பி ஓவல், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 26: சூப்பர் சிக்ஸ் B4 vs C4, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 26: சூப்பர் சிக்ஸ் C1 vs B2, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 26: சூப்பர் சிக்ஸ் D1 vs A2, நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானம், விண்ட்ஹோக்
- ஜனவரி 27: சூப்பர் சிக்ஸ் C2 vs B3, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 27: சூப்பர் சிக்ஸ் C3 vs B1, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 28: சூப்பர் சிக்ஸ், A1 vs D2, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 28: சூப்பர் சிக்ஸ், A1 vs D2, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 29: சூப்பர் சிக்ஸ் D3 vs A2, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 30: சூப்பர் சிக்ஸ் D1 vs A3, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- ஜனவரி 30: சூப்பர் சிக்ஸ் B3 vs C1, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- ஜனவரி 31: சூப்பர் சிக்ஸ் B2 vs C3, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- பிப்ரவரி 1: சூப்பர் சிக்ஸ் B1 vs C2, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- பிப்ரவரி 3: முதல் அரையிறுதி, குயின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், புலவாயோ
- பிப்ரவரி 4: இரண்டாவது அரையிறுதி, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
- பிப்ரவரி 6: இறுதிப் போட்டி, ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஹராரே
