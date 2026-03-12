இதற்காக தான் கிரிக்கெட் விளையாடவே தொடங்கினேன் - ஜஸ்பிரித் பும்ரா 'ஓபன் டாக்'
நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர் என்ற பெருமையை இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுள்ளார்.
Published : March 12, 2026 at 5:31 PM IST
ஹைதராபாத்: நான் எப்போதும் கடினமான வேலையை செய்ய விரும்புகிறேன் என்றும், அதற்காக தான் கிரிக்கெட் விளையாடி வருகிறேன் என்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா கூறினார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்றதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.
இந்த போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்ட நாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர். இந்நிலையில், நான் எப்போதும் கடினமான வேலையைச் செய்ய விரும்பிகிறேன் என்றும், அதற்காகத்தான் கிரிக்கெட் விளையாடி வருகிறேன் என்று ஜஸ்பிரித் பும்ரா கூறியுள்ளது கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
The architects of #TeamIndia's bowling brilliance 👏— BCCI (@BCCI) March 12, 2026
Jasprit Bumrah and Varun Chakaravarthy led the wicket-taking charts at the #T20WorldCup 🫡#MenInBlue | @Jaspritbumrah93 | @chakaravarthy29 pic.twitter.com/RLOT1yqIzj
இது குறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள காணொலியில் பேசிய பும்ரா, "நான் எப்போதும் கடினமான வேலையை செய்ய விரும்புவேன். அதற்காக தான் கிரிக்கெட் விளையாடவே தொடங்கினேன். இந்த விளையாட்டில் என்னால் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடிந்தால், அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. அதை விட சிறந்த உணர்வு வேறு எதுவும் இல்லை.
என்னுடைய இந்த கிரிக்கெட் பயணத்தை நான் இங்கிருந்து (அஹ்மதாபாத்) தான் தொடங்கினேன். இங்கு நான் நிறைய ஆட்டங்களில் விளையாடிவுள்ளேன். இருப்பினும் கடந்த முறை இங்கு நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் எங்களால் கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை. ஆனால் இந்த முறைய சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதுடன், இறுதிப் போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
A POTM performance which would be remembered forever 💪— BCCI (@BCCI) March 12, 2026
The pure emotion of lifting the World Cup trophy in front of the home crowd ✨
🎥 Jasprit Bumrah reflects on a truly historic night for #TeamIndia in Ahmedabad 🏆#T20WorldCup | #MenInBlue | @Jaspritbumrah93…
இந்த முறை போட்டியை நேரில் கான இங்கு எனது மகன் மற்றும் அம்மா ஆகியோரும் வந்திருந்தனர். அவர்கள் முன்னிலையில் நான் சிறப்பாக விளையாடியது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அடுத்தடுத்து உலகக் கோப்பையை வெல்வது என்பது எப்போதும் நடக்காது. அதனை நாங்கள் செய்து காட்டியதில் மகிழ்ச்சி. மேலும் அதற்காக உதவிய கடவுளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 8 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய ஜஸ்பிரித் பும்ரா அதில் 14 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இந்த தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார். குறிப்பாக இறுதிப் போட்டியில் அவர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதன் மூலம், ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்று அசத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.