உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு? சகோதரியின் கருத்துக்கு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ முற்றுப்புள்ளி
குரோஷியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் ரொனால்டோ கோலடித்ததன் மூலம், உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டிகளில் கோலடித்த மிகவும் வயதான வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
Published : July 3, 2026 at 2:40 PM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருடன், சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறப்போவதாக வெளியான செய்திகளை போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மறுத்துள்ளார்.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற நாக் அவுட் சுற்றில் போர்ச்சுகல் அணியானது 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷியா அணிக்கு எதிராக த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், அடுத்த சுற்றான காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கும் முன்னேறியுள்ளது.
இதனையடுத்து ரவுண்ட் ஆஃப் 16 ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் அணியானது தங்களுடைய அண்டை நாடான ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், நடப்பு கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறப்போவதாக வெளியான செய்திகள் குறித்துப் பேசிய போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, தான் ஓய்வு பெறப்போவதில்லை என்றும், உலகக் கோப்பை தொடர் முடிந்த பிறகே தனது எதிர்காலம் குறித்து இறுதி முடிவை எடுக்கவுள்ளதாகவும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக, போர்ச்சுகல் நாட்டு ஊடகங்களுக்குப் பேட்டியளித்த ரொனால்டோவின் மூத்த சகோதரி கேட்டியா அவெய்ரோ, "என்னிடம் இருக்கும் தகவல்களின்படி, ரசிகர்கள் விடைபெறுவதற்குத் தயாராகலாம். ஏனெனில் இதுவே அவரது 'கடைசி நடனம்' (Last Dance) என்று நான் நம்புகிறேன். எனவே இந்தத் தருணத்தை நன்றாகக் கொண்டாடி ரசியுங்கள். இந்த விடைபெறுதல் உடனடியாக நடக்கப்போவதில்லை, ஆனால் அது மிக விரைவில் நடக்கும். நான் போர்ச்சுகல் தேசிய அணியைப் பற்றிப் பேசுகிறேன். இதுவே அவரது கடைசி உலகக் கோப்பைத் தொடர்" என்று கூறியிருந்தார்.
இந்தச் செய்தி உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதேசமயம் தற்போது ரொனால்டோவும் 41 வயதை எட்டியுள்ளதால், இது உண்மையான தகவலாகவே இருக்கும் என்றும் ரசிகர்கள் நம்பினர். இந்நிலையில், குரோஷியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் போர்ச்சுகல் அணி வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில், இதுகுறித்த ரொனால்டோவிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
This is his last dance!— Mariam Robly | مريم روبلى (@RoblyXNews24) July 3, 2026
Ronaldo to retire from international football after the 2026 World Cup.@Cristiano’s sister Kátia Aveiro: “Enjoy watching my brother… This is his last dance!”
End of an era for the legend. ⚽🇵🇹
What a career!#CR7 #Ronaldo #WorldCup2026 https://t.co/fltsn1pPgd pic.twitter.com/mXipkzSAdD
அதற்குப் பதிலளித்த ரொனால்டோ, "எனது எதிர்காலம் குறித்த பேச்சுகள் இப்போது முக்கியமல்ல. எனக்குப் பேசுவதற்கு இன்னும் நிறைய நேரம் கிடைக்கும். குறிப்பாக இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முடிவுக்கு பிறகு அதுகுறித்து யோசிக்க நிறைய நேரம் உள்ளது. அப்போது நான் எனது குடும்பத்தினருடன் அமர்ந்து பேசுவேன். அதன் பின்னரே எனக்கு மிகவும் பொருத்தமான, சிறந்த முடிவை நான் எடுப்பேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் இப்போது உணர்ச்சிவசப்பட்டு, அவசர அவசரமாக எந்தவொரு முடிவையும் எடுக்க மாட்டேன். இப்போது எல்லாமே மிகவும் நிதானமாக, அமைதியாகவே கையாளப்படுகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தத் தருணத்தை முழுமையாக ரசித்து விளையாடுவதே எனது ஒரே குறிக்கோள்" என்று கூறி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
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குரோஷியா அணிக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியின் மூலம் ரொனால்டோ சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அதன்படி, இப்போட்டியில் ரொனால்டோ கோலடித்ததன் மூலம், உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டிகளில் கோலடித்த மிகவும் வயதான வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதுதவிர, உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டியில் ரொனால்டோ அடித்த முதல் கோலாகவும் இது அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.