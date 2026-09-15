ETV Bharat / sports

'நான் எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை' | இந்திய அணி எதிர்காலம் குறித்து மனம் திறந்த புவனேஷ்வர் குமார்!

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான புவனேஷ்வர் குமார், இதுவரை 229 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி, 294 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புவனேஷ்வர் குமார்
புவனேஷ்வர் குமார் (கோப்புப்படம்) (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: தான் இப்போது எதையும் நிரூபிப்பதற்காக விளையாடவில்லை என்றும், அடுத்த தொடரில் பெயர் இருக்குமா என்று ஆவலுடன் காத்திருந்த காலக்கட்டத்தை எப்போதோ கடந்துவிட்டதாகவும் இந்திய வீரர் புவனேஷ்வர் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணியின் மிகச்சிறந்த ஸ்விங் பந்துவீச்சாளர் என்ற பெயரைப் பெற்றவர் புவனேஷ்வர் குமார். இந்திய அணிக்காக கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான இவர், இதுவரை 229 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி, 294 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 7 முறை ஐந்து விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். அதிலும், அவர் தனது அறிமுக ஒருநாள் போட்டியின் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.

அதன்பின் இந்திய அணியின் தவிர்க்க முடியாத பந்துவீச்சாளராக இருந்த புவனேஷ்வர் குமார், சாம்பியன்ஸ் கோப்பை, ஒருநாள் உலகக் கோப்பை மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் இந்திய அணியின் மிக முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராகச் செயல்பட்டார். ஆனால், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்குப் பிறகு, இந்திய அணியில் இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கத் தொடங்கியதால், இவர் அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டார்.

இருப்பினும், ஐபிஎல் தொடர்களில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் இவர், மீண்டும் இந்திய அணிக்குத் திரும்புவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதன்பின், கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகாலமாக அவர் மீண்டும் இந்திய அணிக்குத் திரும்பும் முனைப்பில் உள்லூர் கிரிக்கெட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக புவனேஷ்வர் குமாரின் ஃபார்ம் குறித்துப் பல விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருஅணியில் இணைந்த பிறகு அவர் ஓர் அசாத்தியமான கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.

புவனேஷ்வர் குமார்
ஆர்சிபி அணி வீரர் புவனேஷ்வர் குமார் (IANS)

குறிப்பாக, ஐபிஎல் தொடரில் நீண்ட காலமாக ஒருமுறை கூடக் கோப்பையை வெல்ல முடியாமல் தடுமாறி வந்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் புவனேஷ்வர் குமார் இணைந்தது முதல், அந்த அணி அடுத்தடுத்து இரண்டு கோப்பைகளை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. அதிலும் முக்கியமாக, 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் புவனேஷ்வர் குமார் 17 விக்கெட்டுகளையும், 2026ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் 28 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி, அந்த அணி தொடர்ந்து இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்குக் மிக முக்கியக் காரணமாக அமைந்தார்.

இதனால், அவருக்கு இந்திய அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையிலும், தற்போது வரையிலும் அவருக்கான கதவுகள் திறக்கப்படாமலேயே உள்ளன. இந்நிலையில் தான், யூடியூப் நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய புவனேஷ்வர் குமார், தனது கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்தும் மற்றும் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்தும் வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.

அதில் அவர், "நான் இப்போது எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால், மீண்டும் இந்தியாவுக்காக விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடைவேன். அடுத்த தொடரில் என் பெயர் இருக்குமா என்று ஆவலுடன் காத்திருந்த அந்த காலக்கட்டத்தை நான் எப்போதோ கடந்து வந்துவிட்டேன். ஏனெனில், 2022 டி20 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட போது, எனக்குத் தேர்வு வாரியத்திடமிருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தது.

புவனேஷ்வர் குமார்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் புவனேஷ்வர் குமார் (AFP)

அவர்கள் பேசியதை வைத்து, அடுத்த இரண்டு தொடர்களில் நான் மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்படுவேன் என்று நம்பினேன். ஆனால், அதன் பிறகுதான் அவர்கள் சொன்னபடி எதுவும் நடக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்தேன். ஆரம்பத்தில் அது கடினமாக இருந்தாலும், எனக்கு வேதனையைத் தரவில்லை. ஏனெனில் யதார்த்தம் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொண்டேன். அந்த இக்கட்டான சூழலில் இருந்து நான் மீண்டு வர என் குடும்பம் எனக்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருந்தது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்கவும்

தற்போது, இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடருக்காக புவனேஷ்வர் குமார் தன்னைத் தயார்படுத்தி வருகிறார். அந்தத் தொடரிலும் அவர் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் பட்சத்தில், இந்திய டி20 அணியில் மீண்டும் தனது இடத்தை அவர் உறுதிப்படுத்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

புவனேஷ்வர் குமார்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
இந்திய கிரிக்கெட் அணி
புவனேஷ்வர் குமார் ஐபிஎல்
BHUVNESHWAR KUMAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.