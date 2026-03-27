ETV Bharat / sports

'இந்த சீசனில் நான் நிரூபிக்க எதுவுமில்லை':குஜராத் டைட்டன்ஸ் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்

தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு இம்பாக்ட் பிளேயர் விதியில் உடன்பாடில்லை என்று குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்
குஜராத் டைட்டன்ஸ் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய அழுத்தம் ஏதுமில்லை என்றும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு மற்றொரு கோப்பையை வென்று கொடுப்பதே தனது நோக்கம் என்றும் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளை(மார்ச் 28) முதல் பெங்களூருவில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரின் முழு அட்டவணையையும் பிசிசிஐ நேற்றைய தினம் அறிவித்தது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் ஷுப்மன் கில் தலைமையில் களமிறங்கும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் தங்களுடைய இரண்டாவது கோப்பையை வெல்ல ஆயத்தமாகி வருகிறது. இந்நிலையில், சீசனுக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், சீசனில் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய அழுத்தம் ஏதுமில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஏனெனில், இந்திய டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளின் கேப்டனாக இருக்கும் கில், மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இதன் காரணமாக சஞ்சு சாம்சனுக்கு தொடக்க வீரர் இடம் வழங்கப்பட்டது. இறுதியில் சஞ்சு சாம்சனின் அபாரமான ஆட்டத்தின் காரணமாக இந்திய அணி கோப்பையை வென்று சாதனையை படைத்தது.

இதுகுறித்து பேசிய கில், "கடந்த மூன்று அல்லது நான்கு சீசன்களைப் பார்த்தால், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்தது நான்தான். எனவே, இந்த குறிப்பிட்ட சீசனில் நான் எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமோ அல்லது அழுத்தமோ இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. நான் விளையாடிய நான்கு ஆண்டுகளில், ஒரு அணியாக நாங்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளோம். ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவும் நான் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளேன்.

அதனால் யாரிடமும் எனது திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நான் என்ன செய்து வருகிறேனோ, அதையே இப்போதும் செய்ய வேண்டும். ஒரு அணியாக நாங்கள் சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அதைத் தொடர்ந்து செய்தால், விரைவில் மீண்டும் ஒருமுறை கோப்பையை வெல்வோம்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து இம்பேக்ட் பிளேயர் விதி குறித்து பேசிய ஷுப்மன் கில், "தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு இம்பாக்ட் பிளேயர் விதியில் உடன்பாடில்லை. கிரிக்கெட் என்பது 11 பேர் விளையாடும் விளையாட்டு. களத்தில் கூடுதல் பேட்ஸ்மேனை அனுமதிப்பது விளையாட்டின் திறனைக் குறைக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன். சவாலான ஆடுகளங்களில் விக்கெட்டுகள் விழும்போது, ஸ்கோர்போர்டை நிதானமாக நகர்த்திச் சென்று அணியை நல்ல நிலைக்குக் கொண்டு வருவதுதான் ஒரு பேட்ஸ்மேனின் உண்மையான திறமை.

ஆனால், கூடுதல் பேட்ஸ்மேன் வரும்போது அந்தச் சவால் குறைந்து விடுகிறது. தனிப்பட்ட முறையில், பிளாட் விக்கெட்டுகளில் 220 ரன்களைத் துரத்துவதை விட, சவாலான ஆடுகளத்தில் 160 அல்லது 180 ரன்களை சேஸிங் செய்வதை நான் மிகவும் விரும்புகிறேன். இந்த விதி ஆட்டத்தை ஒரு பரிமாணத்தில் மட்டுமே கொண்டு செல்கிறது. இதுகுறித்து கேப்டன்கள் கூட்டத்திலும் நாங்கள் விவாதித்தோம். ஆனால் விதிமுறைகள் குறித்த இறுதி முடிவை பிசிசிஐ தான் எடுக்க வேண்டும்," என்று கூறினார்.

தனிப்பட்ட சாதனைகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "உண்மையாகச் சொல்லப்போனால், நான் எனது நாட்டிற்காக விளையாடினாலும் சரி அல்லது குஜராத் அணிக்காக விளையாடினாலும் சரி, தனிப்பட்ட சாதனைகள் குறித்து சிந்திப்பவன் கிடையாது. நான் எந்த அணிக்காக விளையாடுகிறேனோ, அந்த அணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புகிறேன். எனது அணி முடிந்தவரை அதிக போட்டிகளில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்.

நீங்கள் ஒரு தொடரில் விளையாடும்போது, மற்ற அணிகளை வீழ்த்தி வெற்றி பெறவே விரும்புவீர்கள். அத்தகைய இலக்குகளை நோக்கியே நான் காத்திருக்கிறேன். எனக்கு என்று தனியாக தனிப்பட்ட இலக்குகள் ஏதுமில்லை. தற்போது ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்வதே எனது நோக்கம். அது முடிந்ததும், அடுத்ததாக விளையாடப்போகும் மற்ற தொடர்களை நோக்கி எனது கவனம் திரும்பும்" என்று கூறியுள்ளார்.

எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மார்ச் 31ஆம் தேதி நடைபெறும் தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

TAGGED:

SHUBMAN GILL
GUJARAT TITANS
T20 WORLD CUP 2026
ஷுப்மன் கில்
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.