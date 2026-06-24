TG T20 லீக்: தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ் அணி
ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ் அணி சார்பில் அன்வித் 42 பந்துகளில் 53 ரன்களும், கணேஷ் 30 பந்துகளில் 50 ரன்களும் எடுத்தனர்.
Published : June 24, 2026 at 1:29 PM IST
ஹைதராபாத்: தெலங்கானா கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் ஸ்ரீநிதி பல்கலைக்கழகம் TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் முதல் சீசன் நடைபெற்று வருகிறது. ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 4-வது போட்டியில் ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ், பலமுறு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணிகள் மோதின.
ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ் அணியின் பவுலர் அஜய் தேவ் சிறப்பாக பந்து வீசி 4 ஓவர்களில் 21 ரன்கள் கொடுத்து 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் முதலாவதாக 4 விக்கெட்கள் கைப்பற்றிய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
மேலும் ஹைதராபாத் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் யஷ்வீர் 2 விக்கெட்களும், ப்ரனவ் 2 விக்கெட்களும் எடுத்தனர். பலமுறு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஸ்ரீநிகேத் 21 ரன்களுக்கு 3வது ஓவரில் விக்னேஷ் ரெட்டி பந்துவீச்சில் அவுட்டானார்.
பின்னர் 4-வது ஓவரில் யஷீர் கௌட் பந்துவீச்சில் சைதன்யா ரெட்டி 5 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணியின் விக்னேஷ் 30 ரன்களுக்கு ப்ரனவ் வர்மா பந்துவீச்சில் பெவிலியன் திரும்பினார். இதன்மூலம் அந்த அணி 6 ஓவர்களுக்கு 50 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்கள் இழந்து திணறியது. பின்னர் அஜய் பந்துவீச்சில், பிரக்னய் ரெட்டி, 9 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து அதிரடியாக ஆடிய ரோகித் ராயுடு 22 பந்துகளில் 35 ரன்கள் எடுத்து ஸ்ரீநிகேத் பந்துவீச்சில் நடையை கட்டினார்.
மேலும் பிரதீக் பவார் 22 பந்துகளில் 30 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், 141 ரன்களுக்கு பலமுறு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் ஆல் அவுட்டானது. தொடர்ந்து எளிய இலக்கை விரட்டிய ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ் அணிக்கு தொடக்கம் தடுமாற்றமாக அமைந்தது. ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணியின் ரிஷப் பஸ்லாஸ் விக்கெட் மெய்டன் ஓவர் வீசினார். பின்னர் ஹைதராபாத் அணி கேப்டன் அபிரத் ரெட்டி 3-வது ஓவரில் 24 ரன்கள் விளாசினார். அவர் 13 பந்துகளில் 35 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
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ஹைதராபாத் அணி பவர்பிளே முடிவில் 3 விக்கெட்கள் இழந்து 55 ரன்கள் எடுத்தது. இந்த தடுமாற்றமான நேரத்தில், அன்வித் மற்றும் கணேஷ் ஆகியோர் அபாரமாக ஆடினர். இந்த ஜோடி 60 பந்துகளில் 92 ரன்கள் எடுத்தது. அன்வித் 42 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், கணேஷ் 30 பந்துகளில் 50 ரன்கள் எடுத்தார். இறுதியில் 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் இ - சாம்பியன்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.