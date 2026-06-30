ETV Bharat / sports

டிஜி20 லீக்: தொடர்ச்சியாக 4வது வெற்றி பெற்று ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அசத்தல்

பலமுறு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி அபார வெற்றி
ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி அபார வெற்றி (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: டிஜி20 லீக் போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக 4-வது போட்டியை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலுங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 16வது லீக் போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி, கம்மம் ஏசஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் கம்மம் அணி டாஸ் வென்று பீல்டிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபிரத் ரெட்டி, விகாஸ் ரெட்டி அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்தனர்.

ஆரம்பத்தில் சீரான வேகத்தில் ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், அதன் பிறகு சிக்சர், பவுண்டரிகளாக விளாசினர். அபிரத் ரெட்டி டத்ரக் வீசிய 3வது ஓவரில், 2 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர் அடித்தனர். தொடர்ந்து 4வது ஓவரில் ஹாட்ரிக் பவுண்டரி அடித்தார். அரைசதம் அடித்து அபாரமாக ஆடிய அபிரத் ரெட்டி வேத் ரெட்டி பந்துவீச்சில் போல்டானார். மறுமுனையில் சற்று நிதானமாக ரன்கள் சேர்த்த விகாஸ் ரெட்டி (20) அவுட்டானார். ஹைதராபாத் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மென்கள் ரன்கள் சேர்க்க திணறிய நிலையில், சண்முகா அஷ்வின் 19 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார்.

பின்னர் அன்வித் ரெட்டி, கடுகு கணேஷ் இணைந்து அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டனர். அவ்வப்போது பவுண்டரி அடித்து ரன் ரேட்டை உயர்த்தினர். அன்வித் ரெட்டி (32), கடுகு (44) ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் அவுட்டாகினர். ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 211 ரன்கள் எடுத்தது. கடினமான இலக்கை விரட்டிய கம்மம் அணிக்கு தொடக்கம் எதிர்பார்த்த அளவு அமையவில்லை. அந்த அணியின் ஜிஎஸ்கே ரெட்டி 7 ரன்களுக்கு அவுட்டாகி ஏமாற்றினார்.

பின்னர் வந்த ஹிமாதேஜா நிலைத்து நின்று ரன்கள் சேர்த்தார். மறுமுனையில் கச்சா 21 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அடுத்ததாக வந்த வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினர். பிரதிக் ரெட்டி (11), சஹேந்திர மல்லு (16), வித்யானந்தா ரெட்டி (16) அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். மறுபக்கம் நிலைத்து நின்று ஆடிய ஹிமாதேஜா (64) அரைசதம் அடித்து அவுட்டானார். 20 ஓவர்கள் முடிவில் கம்மம் அணி 9 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 155 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவை வென்ற கையோடு அயர்லாந்து பயிற்சியாளர் பதவி விலகல்; புதிய பயிற்சியாளர் நியமனம்

ஹைதராபாத் சார்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஸ்ரீனிகேத் 3 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார். அவர் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் ஹைதராபாத் ஈ - சாம்பியன்ஸ் அணி இந்த தொடரில் தொடர்ச்சியாக 4வது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

நல்கொண்டா நைட்ஸ் அபார வெற்றி

தெலுங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடரின் மற்றொரு லீக் போட்டியில் பலமுறு ஸ்டிரைக்கர்ஸ், அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 148 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக பிரக்னாய் ரெட்டி (55), புடிதி தேஜா (50) ரன்கள் எடுத்தனர்.

தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்த நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணி 15 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கான 149 ரன்களை எடுத்தது. அந்த அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக ராகுல் புத்தி 68 ரன்கள் எடுத்தார். இப்போட்டியில் நல்கொண்டா அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், ராகுல் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 2026
டிஜி20 லீக்
நல்கொண்டா நைட்ஸ்
TG20 LEAGUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.