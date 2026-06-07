தெலங்கானா டி20: முன்னாள் இந்திய ஜூனியர் வீரரை ஏலத்தில் எடுத்த 'ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன்' அணி
'ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன்' அணியில் அஜய் தேவ் கௌட் மற்றும் அபிரத் ரெட்டி மண்டாடி ஆகிய இரண்டு நட்சத்திர வீரர்கள் இணைந்துள்ளனர்.
Published : June 7, 2026 at 10:34 PM IST
ஹைதராபாத்: தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் 'ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன்' அணி முன்னாள் இந்திய ஜூனியர் அணியைச் சேர்ந்த வீரர் உட்பட 20 பேரை ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
தெலங்கானா மாநிலத்தில், விரைவில் 'தெலங்கானா டி20 கிரிக்கெட் லீக்' தொடங்க உள்ளது. ஜுன் 21-ம் தேதி தொடங்கி 21 நாட்கள் என மொத்தம் 32 போட்டிகள் இந்த தொடரில் நடைபெற உள்ளன. மேலும், இந்த தொடரின் தொடக்க விழா, உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், போட்டியை முன்னிட்டு ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி-யில் வீரர்களை ஏலம் எடுக்கும் நிகழ்வு இன்று (ஜூன் 7) நடைபெற்றது. இதில், மாநிலத்தின் முக்கியமான கிரிக்கெட் வீரர்கள் சிலர் ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அந்தவகையில், ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்டுக்கு சொந்தமான 'ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன்' அணி முக்கிய வீரர்களை ஏலத்தில் தேர்வு செய்தது. அந்த வகையில் இந்த அணியில் அஜய் தேவ் கௌட் மற்றும் அபிரத் ரெட்டி மண்டாடி ஆகிய இரண்டு நட்சத்திர வீரர்கள் இணைந்துள்ளனர்.
இவர்கள் இருவரும் தலா ரூ. 11 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதில், அஜய் தேவ் கௌட், முன்னாள் இந்திய ஜூனியர் அணியைச் சேர்ந்த வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. இவர் ஓர் வலது கை ஆட்டக்காரரும் ஆவார். மேலும், இவர் இதுவரை 14 டி20 போட்டிகளில் கலந்து 24 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.
Hyderabad, Telangana: The Hyderabad Cricket Association will conduct the grand mega auction for the upcoming TG-20 League today at Ramoji Film City pic.twitter.com/ipySqb2k56— IANS (@ians_india) June 7, 2026
இவரைப் போலவே அபிரத் ரெட்டி மண்டாடியும் நட்சத்திர நாயகனாக உள்ளார். அவர் இதுவரை 12 டி20 போட்டிகளில் கலந்துக் கொண்டு 435 ரன்களைப் பெற்றுள்ளார். இத்தகைய சிறந்த ஆட்டக்காரர்களை ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன் தற்போது ஏலத்தின் வாயிலாக பெற்றுள்ளது.
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இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஹைதராபாத் இ-சாம்பியன், மிக அதிக தொகை கொடுத்து ஏலத்தில் எடுத்த நபராக பிரணவ் வர்மா உள்ளார். இவரை ரூ. 8.5 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. இவரை அடுத்து சாய் விகாஸ் ரெட்டி ரூ. 4.25 லட்சத்துக்கும், அன்வித் ரெட்டி ரூ. 3.5 லட்சத்துக்கும், கணேஷ் கடுகு ரூ. 3.25 லட்சத்துக்கும், யஷ்வீர் கவுட் ரூ. 3 லட்சத்துக்கும், ஸ்ரீநிகேத் ரூ. 2.3 லட்சத்துக்கும் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இதேபோல், அகில் ரத்தோட் மற்றும் தருண் ராஜன் ஆகியோர் தலா ரூ. 1.6 லட்சத்திற்கும், சண்முக ராஜன் ரூ. 1.5 லட்சத்திற்கும், பி. அரவிந்த் மற்றும் சி. அபிணவ் தேஜ் தலா ரூ. 1 லட்சத்துக்கும், பிரேம் சரண் ரூ. 95 ஆயிரத்துக்கும், குடெல்லி ஜஸ்வந்த், வைஷ்ணவ் ரெட்டி, நிதின் நாயக், எம்.எம். சரண், மிரியாலா பிரத்யுஷ் குமார் மற்றும் தேவ் மேத்தா ஆகியோர் தலா ரூ.75 ஆயிரத்துக்கும் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டு உள்ளனர்.