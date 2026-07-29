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'தந்தை வழியில் சாதித்த மகன்' காமன்வெல்த் பளுதூக்குதலில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த அஜய் பாபு

ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பதை விட எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி எதுவும் இருக்க முடியாது என பளுதூக்குதல் வீரர் அஜய் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

வல்லூரி அஜய் பாபு
வல்லூரி அஜய் பாபு (X@VPIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 2:29 PM IST

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ஹைதராபாத்: 2010 காமன்வெல்த் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற தந்தை சீனிவாச ராவின் 16 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்து, 2026 கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் பளுதூக்குதலில் அவரது மகன் அஜய் பாபு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் பங்கேற்றுள்ள இந்திய வீரர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி, பதக்கங்களை வாரிக்குவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பளுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியாவின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. நடப்புத் தொடரில் இதுவரை இப்பிரிவில் மட்டும் இந்திய அணி ஒரு தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் ஒரு வெண்கலம் என ஒட்டுமொத்தமாக 7 பதக்கங்களைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இதில் ஆடவருக்கான 79 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற 21 வயதான அஜய் பாபு, ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 149 கிலோ எடையை தூக்கி புதிய காமன்வெல்த் சாதனை படைத்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 181 கிலோ என ஒட்டுமொத்தமாக 330 கிலோ எடையை அவர் தூக்கினார். எனினும், மலேசியாவின் எர்ரி ஹிதாயத் முகமதுவை விட வெறும் 1 கிலோ மட்டுமே குறைவாகத் தூக்கியதால், தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டார்.

ஆனாலும், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதன் மூலம் அவர் தனது தந்தையின் 16 ஆண்டு கால காமன்வெல்த் சாதனையை முறியடித்து நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார். ஆம், அஜய் பாபுவின் தந்தை வல்லூரி சீனிவாச ராவும் ஒரு பளுதூக்குதல் வீரர் ஆவார். அவர், கடந்த 2010 டெல்லி காமன்வெல்த் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தியிருந்தார். இந்த நிலையில், சரியாக 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தற்போது கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் போட்டியில் அவரது மகன் வல்லூரி அஜய் பாபு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று, தந்தையின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

ஆந்திர மாநிலம் விஜயநகரம் மாவட்டத்தின் கொண்டவெலகடா கிராமத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட அஜய் பாபு, சிறு வயது முதலே பளுதூக்கும் சூழலிலேயே வளர்ந்தார். அவரது தந்தை ஒரு புகழ் பெற்ற பளுதூக்கும் வீரர் என்பதால், அஜய்க்கு சிறு வயதிலிருந்தே இந்த விளையாட்டில் இயல்பாகவே ஆர்வம் ஏற்பட்டது. மேலும், சீனிவாச ராவ் போபாலில் பணிபுரிந்த தருணத்தில், தனது மகனை தவறாமல் பளுதூக்கும் பயிற்சி முகாம்களுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அதுவே அஜய்க்கு இந்த விளையாட்டின் மீதான தாகத்தையும், சர்வதேச அளவில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தையும் அதிகரித்துள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக, 2010 டெல்லி காமன்வெல்த் போட்டியின் 56 கிலோ எடைப் பிரிவில் அவரது தந்தை வென்ற வெண்கலப் பதக்கம், அஜய்யின் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இது சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவுக்காகப் பதக்கங்களை வெல்ல வேண்டும் என்ற லட்சியக் கனவை அவருக்குள் விதைத்தது. ஒரு சாதனையாளரையே தனது வழிகாட்டியாகவும் பயிற்சியாளராகவும் கொண்ட அஜய், மிக விரைவாக இந்த விளையாட்டை கற்றுத் தேர்ந்துள்ளார்.

அதன் பின் தேசிய ஜூனியர் சாம்பியனாக உருவெடுத்த அவர், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு பட்டியாலாவில் உள்ள தேசிய பயிற்சி முகாமிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட தீவிர பயிற்சி, அவரது பளுதூக்கும் திறமைகளை மேலும் மெருகேற்றியது. இதன் பலனாக, 2023 கேலோ இந்தியா போட்டிகளின் ஜூனியர் 81 கிலோ எடைப் பிரிவில் அவர் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, 2024 காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப்பில் இரட்டைத் தங்கம் வென்று மிரட்டிய அவருக்கு, துரதிர்ஷ்டவசமாக ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் போது முழங்கையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. எனினும், அந்தப் பின்னடைவிலிருந்து மீண்டு வந்த அஜய் பாபு, 2025 அகமதாபாத் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி நடப்பு காமன்வெல்த் போட்டிக்கும் தகுதி பெற்று அசத்தினார்.

நடப்பு காமன்வெல்த் போட்டியில் உலகின் முன்னணி வீரர்களிடமிருந்து கடுமையான போட்டி நிலவிய போதிலும், அஜய் பாபு தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்று நாட்டிற்கு பெருமைச் சேர்த்துள்ளார். அதிலும், கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்க வாய்ப்பை இழந்திருந்தாலும், சர்வதேச அரங்கில் உலகின் மிகச் சிறந்த பளுதூக்கு வீரர்களுடன் போட்டியிட்ட அந்த அனுபவம், தனக்கு பல மதிப்புமிக்க பாடங்களைக் கற்றுக்கொடுத்ததாக அஜய் பாபு பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வரலாற்று வெற்றி குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அஜய் பாபு, "எனது தந்தையைப் போலவே விளையாட்டுப் போட்டியில் நாட்டிற்காக பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற எனது நீண்ட நாள் கனவு இறுதியாக நனவாகியுள்ளது. நானும் என் தந்தையும் தங்கப் பதக்கத்தையே எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் மலேசிய வீரர் வெறும் ஒரு கிலோ வித்தியாசத்தில் அதை வென்றுவிட்டார். இருப்பினும், இந்த காமன்வெல்த் வெள்ளிப் பதக்கமும் எனக்குப் ஒரு பெரிய சாதனைதான். எனது அடுத்த இலக்கு ஆசிய போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்வதாகும்.

அதையும் தாண்டி, ஒலிம்பிக் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்ப்பதை விட எனக்குப் பெரிய மகிழ்ச்சி எதுவும் இருக்க முடியாது. இந்திய ராணுவம், இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச அரசின் ஆதரவால்தான் இந்த வெற்றி சாத்தியமானது. ஆந்திராவில் இன்னும் பல திறமையான பளுதூக்கும் வீரர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு உரிய வசதிகளும், கூடுதல் ஆதரவும் கிடைத்தால், இன்னும் பல வீரர்கள் சர்வதேச அரங்கில் நிச்சயம் ஜொலிப்பார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

அஜய் பாபுவின் தந்தை வல்லூரி சீனிவாச ராவ் பேசுகையில், "அஜய் பாபு எப்போதும் எதையும் மிக விரைவில் கற்றுக்கொள்ளும் திறன் கொண்டவர். அதனால் தான் மிகச் சிறிய வயதிலேயே பளுதூக்குதல் விளையாட்டில் அவர் முழுமையாகத் தேர்ச்சி பெற்றார். அவரது அந்த திறமை தான் தனது முதல் காமன்வெல்த் போட்டியிலேயே அவரை வெள்ளிப் பதக்கம் வெல்ல வைத்துள்ளது. கடந்த 2010 காமன்வெல்த் போட்டியில் நான் வென்ற வெண்கலப் பதக்கம்தான் அவருக்குள் பெரிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்தத் தொடருக்குச் செல்லும் போதே தங்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்கத்தோடுதான் சென்றார். ஆனால் நூலிழையில் அது கைநழுவிப் போனது. எங்களது இளைய மகன் அகிலும் தற்போது தேசிய ஜூனியர் பளுதூக்குதல் சாம்பியனாக விளங்கி வருகிறார். அவரும் மிக விரைவில் சர்வதேச அரங்கில் தனது முத்திரையைப் பதிப்பார் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.

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தந்தையின் 16 ஆண்டுகால காமன்வெல்த் சாதனையை முறியடித்து, சர்வதேச அரங்கில் வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள அஜய் பாபு, தனது அடுத்தகட்ட இலக்காக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளையும், அதனைத் தொடர்ந்து ஒலிம்பிக் மேடையையும் குறி வைத்துள்ளார். வரவிருக்கும் இத்தொடர்களிலும் அவர் தனது அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தி, பதக்கங்களை வென்று புதிய சாதனை படைக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

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