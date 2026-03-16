தேர்தல் தேதிகள் அறிவிப்பால் ஐபிஎல் அட்டவணையில் மாற்றமா?
ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் அட்டவணையில் மீண்டும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
Published : March 16, 2026 at 1:30 PM IST
ஹைதராபாத்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியானது தங்களுடைய முதற்கட்ட போட்டிகளை கௌகாத்தியில் விளையாடவுள்ள நிலையில், அசாம் மாநில தேர்தல் காரணமாக அப்போட்டிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19ஆவது சீசன் எதிர்வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதில் முதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. அதன்படி மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது இரவு 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
அதே சமயம் முன்னாள் சாம்பியன்களான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது மார்ச் 30 ஆம் தேதி அன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டி கௌஹாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் போட்டிகள் சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, ஜெய்ப்பூர், சண்டிகர், பெங்களூரு, டெல்லி, கௌகாத்தி, லக்னோ, ஹைதராபாத், அஹ்மதாபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடத்தபடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
A Decade of Glory 🏆— IndianPremierLeague (@IPL) March 14, 2026
A look at the #TATAIPL champions in the last 🔟 editions 🙌
Who lifts the trophy in 2026? 🤔 pic.twitter.com/ZZmgJ5n0An
அதேசமயம் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வரையிலான போட்டி அட்டவணை மட்டுமே பிசிசிஐ வெளியிட்டிருந்தது. தேர்தல் தேதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள போட்டி அட்டவணைகள் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நேற்றைய தினம் 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, கேரளா, அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு ஏப்ரல் 9 அன்றும், தமிழ்நாட்டிற்கு ஏப்ரல் 23 அன்றும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 என இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அதன்பின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் தேர்தல் தேதிகள் ஐபிஎல் அட்டவணையில் மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியானது தங்களுடைய முதற்கட்ட போட்டிகளை அசாம் மாநிலத்திலுள்ள கௌகாத்தியில் விளையாடவுள்ளது. அதன்படி ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி மும்பை அணிக்கு எதிராகவும், ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராகவும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விளையாடவுள்ளது.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE
ஆனால், தற்சமயம் அசாம் மாநிலத்தில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஐபிஎல் அட்டவணையில் மாற்றங்கள் இருக்குமா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன. ஏனெனில், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் 7 மற்றும் 10ஆம் தேதிகளில் திட்டமிட்டப்படி போட்டிகளை நடத்துவது பெரும் சிக்கலாக மாறியுள்ளது.
அச்சமயத்தில் வீரர்களின் பாதுகாப்பு, காவல்துறையின் பணிச்சுமை போன்ற காரணங்களால் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்படுமா? அல்லது வெறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுமா? என்ற குழப்பங்கள் நீடித்து வருகின்றன. இருப்பினும் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஐபிஎல் தொடரின் முழு அட்டவணையும் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும். அச்சமயத்தில் கௌகாத்தியில் நடைபெற இருக்கும் போட்டிகள் குறித்து பிசிசிஐ ஒரு தெளிவான பதிலை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.