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ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்ட்... வீரர்களின் செயல்திறனை மாற்றியமைத்த அதிநவீன தொழில்நுட்பம் குறித்து ஓர் பார்வை!

சர்வதேச கால்பந்து, கிரிக்கெட் மற்றும் ரக்பி போட்டிகளின்போது வீரர்கள் அணியும் ஸ்மார்ட் வெஸ்ட் தொழில்நுட்பம், வீரர்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் துல்லியமாகக் கண்காணித்து விளையாட்டு உலகைத் தரவு அறிவியலாக மாற்றி வருகிறது.

ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்ட்
ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்ட் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 5:04 PM IST

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ஹைதராபாத்: நவீன விளையாட்டு உலகில் வெறும் திறமையும் கடின உழைப்பும் மட்டுமே வெற்றியைத் தீர்மானிப்பதில்லை. அதனுடன் அதிநவீன தொழில்நுட்பமும் கைகோர்த்துள்ளது. சமீபகாலமாகக் கால்பந்து, கிரிக்கெட், ரக்பி போன்ற சர்வதேசப் போட்டிகளின்போது, வீரர்கள் தங்களது ஜெர்சிக்கு அடியிலோ அல்லது மேலோ ஒரு சிறிய கருப்பு நிற வெஸ்ட் (Sports Vest) அணிந்திருப்பதை நாம் பரவலாகப் பார்க்க முடிகிறது.

ஆனால், அது வெறும் ஆடை மட்டும் அல்ல, விளையாட்டு வீரர்களின் உடலையும், செயல்திறனையும் முழுமையாகக் கண்காணிக்கும் ஒரு நடமாடும் அறிவியல் கூடம் என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்? ஏனெனில், அந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வீரர்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் நம்மால் துல்லியமாகக் கணக்கிட முடிவதுடன், அவர்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதிலும் அது முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

இந்த நிலையில், இந்த ஸ்மார்ட் வெஸ்ட் என்றால் என்ன? இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பின்னணி, அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என அனைத்தையும் குறித்து இந்தப் பதிவில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் ஹாரி புரூக்
ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் ஹாரி புரூக் (Getty Images)

ஸ்மார்ட் வெஸ்ட்

இந்த பிரத்யேக பனியனின் (வெஸ்ட்) பின்புறத்தில், தோள்பட்டைகளுக்கு நடுவில் ஒரு சிறிய பாக்கெட் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதில், 'டிராக்கர் பாட்' (Tracker Pod) எனப்படும் சிறிய அளவிலான அதிநவீன ஸ்மார்ட் சாதனம் பொருத்தப்படுகிறது. இந்த சாதனத்தில் உள்ள சென்சார்கள், வீரர் மைதானத்தில் இறங்கியது முதல் ஆட்டம் முடியும் வரை, அவரது ஒவ்வொரு அசைவையும் நொடிக்கு பலமுறை துல்லியமாகக் கண்காணித்து, அந்த தரவுகளை நிகழ்நேரத்தில் கணக்கிடுகின்றன.

பயன்பாடுகள் என்ன?

இவ்வாறு கணக்கிடப்படும் தரவுகள், புளூடூத் அல்லது பிற அலைவரிசைகள் வாயிலாகப் பயிற்சியாளர்களின் லேப்டாப் அல்லது டேப்லெட்டிற்கு அனுப்பப்படுகின்றன. மேலும், இதிலுள்ள ஜிபிஎஸ் சென்சார் மூலம், மைதானத்தில் வீரர் எந்தப் பகுதியில், எவ்வளவு தூரம் ஓடியுள்ளார் என்பதைச் செயற்கைக்கோள் உதவியுடன் துல்லியமாகப் பார்க்க முடியும். மேலும், ஒரு வீரர் எவ்வளவு வேகமாக தனது ஓட்டத்தைத் தொடங்குகிறார் மற்றும் எவ்வளவு வேகமாக அதனை நிறுத்துகிறார் (Acceleration & Deceleration) என்பதையும் இதனால் அளவிட முடியும்.

ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் டென்னிஸ் வீரர் ஆண்டி முர்ரே
ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் டென்னிஸ் வீரர் ஆண்டி முர்ரே (Getty Images)

இதுதவிர, ஒரு வீரர் எந்தத் திசையில் திரும்புகிறார், அவரது உடலின் சமநிலை மற்றும் அவரது இதயத்துடிப்பு ஆகியவற்றையும் துல்லியமாகக் கணிக்க இது உதவுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு போட்டியில் ஒரு வீரர் மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடியுள்ளார்? அவர் எட்டிய அதிகபட்ச வேகம் என்ன? அவரது தசை மற்றும் எலும்புகளுக்கு எவ்வளவு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? மைதானத்தின் எந்தப் பகுதியில் அவர் அதிக நேரம் செலவிட்டார்? போன்ற அனைத்துத் தரவுகளையும் நம்மால் பெற முடியும்.

ஸ்மார்ட் வெஸ்டின் பயன்கள்

ஸ்மார்ட் வெஸ்ட் தொழில்நுட்பத்தின் மிக முக்கிய நோக்கமே வீரர்களுக்குக் காயம் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதுதான். ஒரு வீரரின் உடல்தகுதிக்கு மீறிய அழுத்தம் ஏற்படும்போது, இக்கருவி பயிற்சியாளர்களை எச்சரிக்கும். இதனால், தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பே வீரர்களுக்குத் தேவையான முதலுதவி மற்றும் ஓய்வைக் கொடுக்க முடியும்.

அதேபோல், இக்கருவியிலுள்ள சென்சார்கள் மூலம் மைதானத்தில் எந்த ஒரு வீரர் மெதுவாக ஓடுகிறார், யாருக்குத் தசை வலிமை அல்லது மூச்சுத்திறன் குறைவாக உள்ளது என்பதைத் தரவுகளின் மூலம் அறிந்து, அதற்கேற்ப அவர்களுக்குத் தனித்தனியாகப் பயிற்சி அளிக்க முடிகிறது.

ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் ஆகாஷ் தீப்
ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் ஆகாஷ் தீப் (Getty Images)

மேற்கொண்டு, இதிலிருந்து கிடைக்கும் தரவுகளின் அடிப்படையில், எதிரணிக்குத் தகுந்தவாறு எந்த வீரரை எங்கு களம் இறக்க வேண்டும், எந்த சமயத்தில் விளையாட வைக்க வேண்டும் என்பது போன்ற வியூகங்களை வகுக்கப் பயிற்சியாளர்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

பயன்படுத்தும் வீரர்கள்

இந்த அதிநவீன ஸ்மார்ட் வெஸ்ட் தொழில்நுட்பம், உலகக்கோப்பை முதல் ஐரோப்பிய லீக் போட்டிகள் வரை கால்பந்து விளையாட்டில் வீரர்களின் வேகம் மற்றும் மைதானத்தில் அவர்கள் கடக்கும் தூரத்தைக் கண்காணிக்க பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதேபோல், நவீன டி20 மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில், பந்துவீச்சாளர்களின் பணிச்சுமையை அளவிடவும், ஃபீல்டர்களின் சுறுசுறுப்பைக் கண்காணிக்கவும் இது உதவுகிறது.

ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் பென் ஸ்டோக்ஸ்
ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெஸ்டுடன் பென் ஸ்டோக்ஸ் (Getty Images)

மேலும், வீரர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பலமாக மோதிக்கொள்ளும் தீவிரமான ரக்பி மற்றும் அமெரிக்கன் கால்பந்து விளையாட்டுகளில், அந்த மோதலின் வேகம் மற்றும் வீரர்களின் தசை அழுத்தத்தை மதிப்பிட இக்கருவி பெரிதும் பயன்படுகிறது.

இதுதவிர, ஹாக்கி விளையாட்டில் வீரர்களின் சோர்வு நிலையைக் கண்டறியவும், கூடைப்பந்து போட்டிகளில் உயரம் மற்றும் திடீர் திசை மாற்றங்களைப் பதிவு செய்யவும் இத்தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

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டிஜிட்டல் மயமான விளையாட்டு

ஒரு காலத்தில் பயிற்சியாளர்கள் வெறும் கண் பார்வையை மட்டுமே நம்பியிருந்த விளையாட்டு உலகம், இன்று தரவு அறிவியல் (Data Science) நோக்கிற்கு மாறியுள்ளது. வீரர்களின் பாதுகாப்பையும், திறனையும் ஒரே நேரத்தில் மேம்படுத்தும் இந்த ஸ்மார்ட் வெஸ்ட் தொழில்நுட்பம், விளையாட்டு உலகின் எதிர்காலத்தை முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக மாற்றியமைத்துள்ளது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

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