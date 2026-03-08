உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு ஐசிசி வழங்கிய பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணி என்ற சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளது.
Published : March 8, 2026 at 11:38 PM IST
ஹைதராபாத்: 2026 ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு ரூ.27 கோடி (தோரயமாக) பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 255 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் 89 ரன்களை குவித்தார்.
பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 19 ஓவர்களில் 159 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்று சாதித்தது.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🇮🇳#TeamIndia clinch a record 3️⃣rd ICC Men's #T20WorldCup title 🏆
Take. A. Bow 🫡#MenInBlue | #Final | #INDvNZ
இது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி கைப்பற்றும் மூன்றாவது சாம்பியன் பட்டமாகவும் அமைந்தது. இதன் மூலம் இத்தொடர் வரலாற்றில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா படைத்துள்ளது. மேற்கொண்டு தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி மற்றும் சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனைகளையும் இந்தியா படைத்துள்ளது.
மேலும் இப்போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம் இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வெல்வதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார். இந்நிலையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிக்கு மிகப்பெரும் பரிசுத் தொகையானது கிடைக்கவுள்ளது.
3️⃣2️⃣1️⃣ RUNS 🔥
3️⃣ FIFTIES 👏
8️⃣0️⃣.2️⃣5️⃣ AVERAGE ✨
A performance for the ages from SANJU SAMSON 🫡#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #Final | #INDvNZ | @IamSanjuSamson
முன்னதாக இந்த தொடரின் ஒட்டுமொத்த பரிசுத் தொகையாக ரூ.120 கோடியை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்திருந்தது. இதில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற இந்திய அணிக்கு ரூ.27 கோடியுடன் (தோராயமாக), கோப்பையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியடைந்த நியூசிலாந்து அணிக்கு ரூ.14 கோடி (தோராயமாக) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அரையிறுதிவரை முன்னேறி, தொடரிலிருந்து வெளியாறிய தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு தலா ரூ.7.24 கோடி (தோராயமாக) வழங்கப்படும். அதேசமயம் 5 முதல் 12 இடங்களை பிடித்த அணிகளுக்கு ரூ.3.48 கோடியும் (தோராயமாக), மற்ற பங்கேற்பாளர்களுக்கு ரூ.2.29 கோடியும் (தோராயமாக) வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடததக்கது.