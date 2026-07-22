கோடிகளில் சம்பளம்; சொகுசு சலுகைகள் - ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை நடுவர்களின் தேர்வு முறையும், கடுமையான விதிகளும்
ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை போன்ற பிரம்மாண்ட தொடருக்கான நடுவர்களின் கடுமையான தேர்வு முறை மற்றும் அவர்களின் தலைசுற்ற வைக்கும் சம்பள விவரங்கள் குறித்த சுவாரசியமான தகவல்களை இந்தப் பதிவில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
Published : July 22, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 8:32 AM IST
ஹைதராபாத்: உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. நியூஜெர்சியில் உள்ள புகழ்பெற்ற மெட்லைஃப் கால்பந்து மைதானத்தில் நடைபெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இறுதிப் போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக உலகக் கோப்பையைத் தன்வசப்படுத்தியது.
இதனையடுத்து, உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி புதிய உலக சாம்பியனாக உருவெடுத்துள்ள ஸ்பெயின் அணிக்கு, 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 481 கோடி தோராயமாக) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம், இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த அர்ஜென்டினா அணிக்கு 33 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 317 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
16 years later ⭐️⭐️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LmPu0N8XZ7— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
இதுதவிர, வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில், லீக் சுற்றோடு வெளியேறிய அணிகள் உட்பட அனைத்து அணிகளுக்கும் தலா 9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஊக்கத் தொகையாக வழங்கப்பட்டுப் புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய கால்பந்து வீரர்களுக்கு ஃபிஃபா அமைப்பு நேரடியாக எந்தவொரு சம்பளமும் வழங்குவதில்லை.
மாறாக, உலகக் கோப்பையில் அணிகள் பெறும் ஒட்டுமொத்தப் பரிசுத்தொகையை அந்தந்த நாடுகளின் கால்பந்து கூட்டமைப்பிற்கு ஃபிஃபா வழங்குகிறது. இது ஒருபுறமிருக்க, உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரைத் துல்லியமாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் நடத்துவதில் வீரர்களுக்கு இணையாக மைதானத்தில் ஓடி ஓடிப் பணியாற்றும் நடுவர்களின் சம்பளமும் சில பல கோடிகளைக் கடந்து ரசிகர்களை வாய்பிளக்க வைத்துள்ளது.
நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் நடுவர்களாகப் பணியாற்றுபவர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? உலகக் கோப்பை போன்ற பிரம்மாண்டமான தொடருக்கான நடுவர்களின் கடுமையான தேர்வு முறை மற்றும் அவர்களின் தலைசுற்ற வைக்கும் சம்பள விவரங்கள் குறித்த சுவாரசியமான தகவல்களை இந்தப் பதிவில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஃபிஃபா நடுவர்களை எப்படி தேர்வு செய்கிறது?
உலகக் கோப்பை போன்ற பிரம்மாண்டமான தொடரில் நடுவராகப் பணியாற்றுவது அத்தனை எளிதான காரியமல்ல. உலகெங்கிலும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான சர்வதேச நடுவர்களில் இருந்து, பல கட்டக் கடுமையான உடற்தகுதித் தேர்வுகள், உளவியல் சோதனைகள், போட்டி மேலாண்மைத் திறன் மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை (VAR) துல்லியமாகக் கையாளும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மிகச்சிலரே ஃபிஃபா அமைப்பால் இறுதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
நீண்ட கால கண்காணிப்பு
ஒரு உலகக் கோப்பை தொடர் முடிந்த கையோடு, அடுத்த தொடருக்கான நடுவர்கள் தேர்வு செயல்முறை தொடங்கிவிடுகிறது. அடுத்த மூன்று ஆண்டுகால இடைவெளியில், தேர்வுப் பட்டியலில் உள்ள நடுவர்கள் கட்டாயப் பயிற்சி முகாம்களில் பங்கேற்க வேண்டும். தீவிர உடற்தகுதி தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். அதோடு, உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் தங்களின் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டும்.
முக்கியத் தகுதிகள்
ஃபிஃபாவின் தகுதிக்கு முன்னுரிமை என்ற கொள்கையின்படி, நடுவர்களின் உடனடி முடிவெடுக்கும் திறன், உடற்தகுதி, தொழில்நுட்ப துல்லியம், கள மேலாண்மை மற்றும் வீடியோ உதவி நடுவர் (VAR) அமைப்பைக் கையாளும் திறன் ஆகியவை தொடர்ந்து சோதிக்கப்படுகின்றன.
நடுவர் நியமனம்
ஆரம்பகட்ட பட்டியலில் தேர்வு செய்யப்படும் நடுவர்கள் ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் தனித்தனியாக நியமிக்கப்படுவார்கள். போட்டி தொடங்குவதற்கு 3 முதல் 4 நாட்களுக்கு முன்பே நடுவர்களுக்கு இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்படும்.
நடுநிலை விதிமுறை
முழுமையான நடுநிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த, நடுவர்கள் தங்களது சொந்த நாடு விளையாடும் போட்டிகளில் பணியாற்ற முடியாது. மேலும், அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டி போன்ற முக்கிய ஆட்டங்களில், களம் காணும் அணிகள் சார்ந்த கண்டங்களைச் சேர்ந்த நடுவர்களும் ஃபிஃபா அமைப்பால் முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப்படுவார்கள்.
உலகக் கோப்பை நடுவர்களுக்கான சம்பளம் எவ்வளவு?
இத்தகைய கடுமையான தேர்வுக்குப் பிறகு போட்டி நடுவர்களாக நியமிக்கப்படும் நபர்களுக்கு, அவர்களின் தகுதி மற்றும் பொறுப்புகளுக்கு ஏற்ப ஃபிஃபா அமைப்பு தலைசுற்ற வைக்கும் அளவிற்குப் பெரிய தொகையை ஊதியமாக வாரி வழங்குகிறது. இதில் முதன்மை நடுவர், உதவி நடுவர்கள், நான்காம் நடுவர் மற்றும் வீடியோ உதவி நடுவர் எனப் பல்வேறு வகையிலான நடுவர்களுக்கு விரிவான ஊதியக் கட்டமைப்பை ஃபிஃபா உருவாக்கியுள்ளது.
முதன்மை நடுவர்: இவர்கள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்கத் தேர்வானாலே இவர்களுக்கு அடிப்படைப் பங்களிப்புக் கட்டணமாக 100,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் ஏறத்தாழ ரூ.1 கோடி) வழங்கப்படுகிறது. இதுதவிர, லீக் சுற்றுகளில் ஒரு போட்டிக்கு 3,000 முதல் 5,000 அமெரிக்க டாலர்கள் வரையும், நாக்-அவுட் மற்றும் இறுதிப்போட்டிகளில் ஒரு போட்டிக்கு 10,000 அமெரிக்க டாலர்கள் வரையும் கூடுதல் போட்டி கட்டணமாக வழங்கப்படுகிறது.
உதவி மற்றும் நான்காவது நடுவர்கள்: இவர்களுக்கான அடிப்படைத் தொகையாக 25,000 அமெரிக்க டாலர்கள் வழங்கப்படுகிறது. லீக் சுற்றுகளில் ஒரு போட்டிக்கு 2,500 அமெரிக்க டாலர்கள் மற்றும் நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் 5,000 அமெரிக்க டாலர்கள் போட்டி கட்டணமாக வழங்கப்படுகின்றன.
வீடியோ நடுவர் (VAR): நவீன கால்பந்தின் முக்கிய அங்கமான வீடியோ உதவி நடுவர்களுக்கும் 25,000 அமெரிக்க டாலர்கள் அடிப்படைத் தொகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், லீக் சுற்றுகளில் ஒரு போட்டிக்கு 3,000 அமெரிக்க டாலர்களும், நாக்-அவுட் போட்டிகளுக்கு 5,000 அமெரிக்க டாலர்களும் சம்பளமாக வழங்கப்படுகின்றன.
இதர சலுகைகள்
உலகக் கோப்பை தொடர்களில் லீக் சுற்று முதல் இறுதிப் போட்டி வரை அதிக போட்டிகளில் நடுவராகப் பணியாற்றும் ஒருவருக்கு, ஒட்டுமொத்த தொடரிலும் சேர்த்துத் தோராயமாக 300,000 அமெரிக்க டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.2.8 கோடி தோராயமாக) வரை வருமானமாகக் கிடைக்கும். இதுதவிர, அவர்களின் சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து, நட்சத்திர தங்குமிடம், உயர்தர உணவு மற்றும் தினசரி இதர செலவுகள் என அனைத்தையும் ஃபிஃபா அமைப்பே முழுமையாகக் கவனித்துக் கொள்கிறது.
தவறான முடிவுக்கு இமாலய விலை
ஒருபக்கம் ஃபிஃபா சம்பளத்தை வாரி வழங்கினாலும், மறுபக்கம் நடுவர்களுக்கான விதிமுறைகளைக் கடுமையாகப் பின்பற்றி வருகிறது. உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளில் நடுவர்கள் எடுக்கும் ஒரு சிறிய தவறான முடிவும் ஆட்டத்தின் போக்கையே தலைகீழாக மாற்றிவிடக்கூடும். இதனால், நடுவர்கள் தவறு செய்யும் பட்சத்தில் ஃபிஃபா அமைப்பு அவர்கள் மீது இரக்கமின்றி கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது.
உடனடி நீக்கம்: உலகக் கோப்பைத் தொடரின் லீக் சுற்றிலோ அல்லது நாக்-அவுட் சுற்றிலோ ஒரு நடுவர் தவறான ரெட் கார்டு கொடுப்பது, அல்லது தெளிவான பெனால்டி வாய்ப்பை மறுப்பது போன்ற பெரும் பிழைகளைச் செய்தால், அவர் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் பணியாற்ற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார். அதோடு, அவர் உடனடியாகத் தொடரிலிருந்தும் நீக்கப்படுவார்,
பதவி இறக்கம் மற்றும் தடை: பெரிய மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போட்டிகளில் நடுவராகச் செயல்பட அவர்களுக்குத் தற்காலிகத் தடை விதிக்கப்படும். சில சமயங்களில், முதன்மை நடுவராக இருந்தவர் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெறும் நான்காம் நடுவராக மட்டுமே நியமிக்கப்படுவார்.
உரிமம் ரத்து: தவறைத் தொடர்ந்து மிகக் குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்ட போட்டிகளுக்கு மட்டுமே அவர் அனுமதிக்கப்படுவார். பிழையின் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், சில சமயங்களில் அந்த நபரின் சர்வதேச நடுவர் உரிமம் கூட நிரந்தரமாகப் பறிபோக வாய்ப்புள்ளது.
ஃபிஃபாவின் நடுநிலை விதிமுறை
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் நடுநிலையை நிலைநாட்டுவதற்கும், சார்புத்தன்மையற்ற தீர்ப்புகளை உறுதி செய்வதற்கும் ஃபிஃபா நடுவர் தேர்வுக் குழு மிகக் கடுமையான நடுநிலை விதிகளைப் பின்பற்றி வருகிறது. அதன்படி, உலகக் கோப்பை தொடர்களில் ஒரு போட்டியில் மோதும் இரு அணிகளின் கண்டங்களை அல்லது கால்பந்து கூட்டமைப்புகளைச் சேர்ந்த நடுவர்கள் எவரும் அந்தப் போட்டிக்கு நியமிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
கண்டங்களின் விதி: உதாரணமாக, ஐரோப்பியக் கண்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அணியும், ஆசிய கண்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அணியும் மோதும் ஆட்டத்திற்கு, ஆஸ்திரேலியா அல்லது ஆப்பிரிக்கா போன்ற இதர கண்டங்களைச் சேர்ந்த நடுவர் குழுவே நியமிக்கப்படும்.
சொந்த நாட்டுக்குத் தடை: விதிகளின்படி, ஒரு நடுவர் தனது சொந்த நாடு விளையாடும் எந்தவொரு போட்டியையும் களத்தில் நடுவராக இருந்து வழிநடத்த முற்றிலும் அனுமதி கிடையாது.
முக்கிய போட்டிகளுக்கான கட்டுப்பாடு: இந்த விதிமுறை தொடரின் இறுதிப் போட்டிகளுக்கும் மிகத் தீவிரமாகப் பொருந்தும். உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஒரு நடுவரின் சொந்த நாடு அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிவிட்டாலே, அந்த நாட்டின் நடுவர்கள் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளான அரையிறுதி, மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டி மற்றும் இறுதிப் போட்டி என அனைத்து முக்கிய போட்டிகளுக்கான பட்டியலில் இருந்தும் உடனடியாக நீக்கப்படுவார்கள்.
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உலகக் கோப்பை நடுவர் பணி என்பது வெறும் 90 நிமிட வேலை அல்ல; அது பல ஆண்டுகால உழைப்பு. அவர்களின் கடுமையான உழைப்புக்கு ஃபிஃபா வழங்கும் கோடிக்கணக்கான சம்பளமும், சொகுசுச் சலுகைகளும் தகுந்த அங்கீகாரமே. அதே வேளையில், ஒரு சிறிய தவறுக்கு ஒட்டுமொத்த சர்வதேச வாழ்க்கையையே விலையாகக் கொடுக்க வேண்டிய கடுமையான விதிகளும் இங்குண்டு. சுருக்கமாக கூறினால், நடுவர்கள் களத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் வீரர்களுக்கு இணையான ஒரு சவால் தான்.