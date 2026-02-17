ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை: லீக் சுற்றுடன் வெளியேறுகிறதா ஆஸ்திரேலியா.. மீண்டு வர வாய்ப்பு என்ன?

ஆஸ்திரேலியா அடுத்த சுற்றுக்கு செல்ல வேண்டுமானால், ஜிம்பாப்வே அணி தனது அடுத்த இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியைத் தழுவ வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (IANS)
ஹைதராபாத்: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி லீக் சுற்றுடன் வெளியேறும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், முதல் போட்டியில் அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்த நிலையில், இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியுடன் படுதோல்வியை சந்தித்தது.

இதனால் அந்த அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற சூழ்நிலையில் நேற்றைய தினம் தங்களின் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் இலங்கையை எதிர்கொண்டாது. இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தொடக்க வீரர்கள் மிட்செல் மார்ஷ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதங்களை பதிவு செய்ய மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

ஆஸ்திரேலியா படுதோல்வி

இதன் காரணமாக அந்த அணி 182 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணி பதும் நிஷங்காவின் சதம் மற்றும் குசால் மென்டிஸின் அரைசதம் காரணமாக வெற்றி இலக்கை 18 ஓவர்களிலேயே எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் குரூப் பி பிரிவில் இலங்கைஅ நி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணியானது படுதோல்வியைச் சந்தித்ததன் காரணமாக, நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் லீக் சுற்றுடன் வெளியேறும் நிலை உருவாகியுள்ளது. குறிப்பாக ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கைவசம் ஒரு லீக் போட்டி மட்டுமே உள்ளது. அதேசமயம் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடிய 2 லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளதுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்பிலும் உள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவின் வாய்ப்பு

இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியானது தற்சமயம் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறுவது பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் ஜிம்பாப்வே அணி எஞ்சிய இரண்டு லீக் போட்டியில் ஏதெனும் ஒன்றில் வெற்றி பெற்றால் கூட சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறிவிடும். மேலும் அந்த அணி தங்களின் கடைசி இரண்டு லீக் ஆட்டங்களில் அயர்லாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

இதில் அந்த அணி ஏதெனும் ஒன்றில் வெற்றி பெற வேண்டும். மாறாக இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியைத் தழுவும் பட்சத்தில் ஜிம்பாப்வேவின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான கனவும் தகர்வதுடன், அது ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கான வாய்ப்பையும் பிரகாசமாக்கும். அதனால் எஞ்சிய இரண்டு ஆட்டங்களிலும் ஜிம்பாப்வே அணி தோல்வியைத் தழுவினால் மட்டுமே ஆஸ்திரேலியாவுக்கான வாய்ப்பும் உறுதியாகும்.

அதிலும் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலிய அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் அபாரமான ரன்ரேட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டியதும் அவசியமாகும். இதனால் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளே ஆஃப் கனவு ஏறத்தாழ தகர்ந்துள்ளது என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும்.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), ஸ்டீவ் ஸ்மித்,சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா. ரிஸர்வ் வீரர்: சீன் அபோட்.

