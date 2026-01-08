ETV Bharat / sports

எஸ்ஏ20: ஷாய் ஹோப் மிரட்டல் சதம்; லுங்கி இங்கி ஹாட்ரிக் விக்கெட் - பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அசத்தல் வெற்றி

எஸ்.ஏ.20 தொடர் வரலாற்றில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வீரர் லுங்கி இங்கிடி படைத்தார்.

கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வீரர் ஷாய் ஹோப்
கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வீரர் ஷாய் ஹோப் (IANS)
டர்பன்: எஸ்.ஏ.20 லீக் போட்டியில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் எஸ்.ஏ.20 லீக் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 16ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. டர்பனில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு ஷாய் ஹோப் மற்றும் கானர் எஸ்டர்ஹுய்சன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது. இதில் ஷாய் ஹோப் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார்.

பின்னர் இருவருடைய பார்ட்னர்ஷிப்பும் 101 ரன்களை எட்டிய நிலையில், எஸ்டர்ஹுய்சன் 37 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ரோஸ்டன் சேஸ் 24 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது காயம் காரணமாக களத்தை விட்டு பாதியிலேயே வெளியேறினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ரதர்ஃபோர்ட், பிரேவிஸ் ஆகியோரும் சோபிக்க தவறினர்.

ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஷாய் ஹோப் சதமடித்து அசத்தினார். மேலும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹோப், 9 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 118 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 201 ரன்களைக் குவித்தது.

அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் கேன் வில்லியம்சன் 12 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான மார்கஸ் அக்கர்மேன் 27 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அடுத்து வந்த ஜோஸ் பட்லர் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

ஆனால் மறுமுனையில் விளையாடிய கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் 16 ரன்களிலும், ஹென்ரிச் கிளாசென் 16 ரன்களிலும், எவான் ஜோன்ஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், டேவிட் வைஸ் 8 ரன்களிலும், சுனில் நரைன், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, குவேனா மபாகா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து லுங்கி இங்கிடி பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் மூலம் எஸ்.ஏ.20 தொடர் வரலாற்றில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை லுங்கி இங்கிடி படைத்தார். இருந்த போதிலும், போட்டியின் இறுதிவரை போராடிய ஜோஸ் பட்லர் 9 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 97 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையிலும், சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் 186 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய லுங்கி இங்கிடி மற்றும் ஜிடான் பீட்டர்ஸ் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டர்பன் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய ஷாய் ஹோப் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

