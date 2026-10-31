ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் 2026 | கடைசி பந்து வரை நீடித்த பரபரப்பு; இந்தியாவை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து த்ரில் வெற்றி!
இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் அரைசதம் கடந்ததுடன், இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய மார்ட்டின் ஆண்டர்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : October 31, 2026 at 4:21 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் கிரிக்கெட் தொடரில், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, கிரிக்கெட் ஹாங்காங் வாரியத்தால் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற 'ஹாங்காங் சிக்ஸஸ்' (Hong Kong Sixes) சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் ஜான் சிம்ப்சன் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த மார்ட்டின் ஆண்டர்சன் - எட்வர்ட் பர்னார்ட் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மார்ட்டின் ஆண்டர்சன் 13 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Chase mode activated for India! 💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/HreTreTaaE— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 31, 2026
அதன்பின் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு அவர், ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். மறுமுனையில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பர்னார்ட் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களையும், லுக் ஹால்மேன் 2 சிக்ஸர்களுடன் 13 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 6 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 124 ரன்களைக் குவித்தது.
அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, தொடக்க வீரர் ராகுல் திரிபாதி அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 12 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் களமிறங்கிய நிதிஷ் ராணா 4 ரன்களிலும், ஷஷாங்க் சிங் 29 ரன்களிலும், ராகுல் திவேதியா மற்றும் குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா ஆகிய இருவரும் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் பெவிலியன் திரும்பி ஏமாற்றமளித்தனர்.
அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ராகுல் திரிபாதி 2 பவுண்டரி, 7 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களையும், கேப்டன் குருணால் பாண்டியா 2 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இருப்பினும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 6 ஓவர்களில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 121 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Another one in the bag for England! 🔥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/QU6QkE6I1R— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 31, 2026
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இந்த வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி நடப்பு ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடர் பவுல் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்த தோல்வி காரணமாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்த இந்திய அணி, அரையிறுதிச் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி இங்கிலாந்து அணி வெற்றிக்கு உதவிய மார்ட்டின் ஆண்டர்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.