ஹாங்காங் ஓபன் 2026 | 4 மேட்ச் பாயிண்ட்களை முறியடித்து அபாரம்; சாத்விக் - சிராக் இணை த்ரில் வெற்றி!
இந்தப் போட்டியின் முடிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை 15-21, 21-17, 28-26 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சீன தைபே இணையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
Published : November 18, 2026 at 11:07 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் (Super 500) முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் நட்சத்திர ஆடவர் இரட்டையர் இணையான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி த்ரில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சர்வதேச பேட்மிண்டன் சம்மேளனத்தின் (BWF) உலக சுற்றுப்பயணத் தொடர்களில் மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் விறுவிறுப்பான போட்டிகளில் ஒன்றாக ஹாங்காங் ஓபன் தொடர் கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில், நடப்பு சீசன் ஹாங்காங் ஓபன் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர இணையான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணை, சீன தைபேயின் லீ ஜெ-ஹுய் மற்றும் யாங் போ-ஹ்சுவான் இணையை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
Game on, Hong Kong! The LI-NING Hong Kong Open Badminton Championships 2026 is making its grand debut at the world-class Kai Tak Arena from November 17 to 22! Get ready to witness over 200 top badminton elites from nearly 20 countries and regions, including Olympic and Asian Games medallists, as they battle it out for the highest honours of the Hong Kong Open. But the excitement doesn’t stop on the court, as Kai Tak Arena will also host a vibrant carnival packed with fun booth games and interactive activities throughout the entire tournament. Video: Badminton Association of Hong Kong, China— BrandHongKong 香港亞洲國際都會 (@Brand_HK) November 11, 2026
இருப்பினும், முதல் செட்டில் கூடுதல் அதிரடியைக் காட்டிய சீன தைபே வீரர்கள் 21-15 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினர். அதேசமயம் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக் மற்றும் சிராக், 21-17 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தனர்.
இதனால் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி செட் மீது அனைவரது கவனமும் திரும்பியது. இதில் இரு அணிகளும் விட்டுக்கொடுக்காமல் புள்ளிகளைக் குவிக்க, போட்டியின் பரபரப்பும் கூடியது. ஒரு கட்டத்தில் இரு அணிகளும் 20-20 என்ற சமநிலையை எட்டிய பிறகு, ஒவ்வொரு புள்ளியும் மிக முக்கியமானதாக மாறியது.
அதிலும் குறிப்பாக, சீன தைபே இணைக்குத் தொடர்ச்சியாக 4 முறை வெற்றி வாய்ப்பு கிடைத்த நிலையிலும், அதனை இந்திய ஜோடி முறியடித்தது. அதன்பின் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய ஜோடி 28-26 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றி, சீன தைபே வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது.
#HongKongOpen2026 Satwik-Chirag win a thriller! 28-26 in the decider! 🔥 In a clash between former world championship bronze medallists and current world championship bronze medallists, Satwik-Chirag come through an epic after saving 4 match points in Game 3. And saw 4 match points saved on their serve too. Entertaining match, some crazy defensive saves by all four players but unsurprisingly a lot of it was decided by the serves & returns. Perhaps fittingly, the match was sealed by a return error by the TPE pair.— Vinayakk (@vinayakkm) November 17, 2026
சுமார் 1 மணி நேரம் 8 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்தப் போட்டியின் முடிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை 15-21, 21-17, 28-26 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சீன தைபே இணையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இந்த வெற்றியின் மூலம், கடந்த மூன்று சர்வதேசத் தொடர்களில் முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிய ஏமாற்றத்திற்கு சாத்விக் - சிராக் இணை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க
மேலும், சீன தைபேவின் லீ ஜெ-ஹுய் - யாங் போ-ஹ்சுவான் இணைக்கு எதிராகத் தாங்கள் விளையாடிய 8 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, தங்களது சாதனையையும் இந்திய இணை தக்கவைத்துக்கொண்டது. இதையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது சுற்றுப் போட்டியிலும் சாத்விக் - சிராக் இணை தங்களது வெற்றிப் பயணத்தைத் தொடரும் என ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.