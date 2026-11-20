ஹாங்காங் ஓபன் 2026 | அரையிறுதியில் நுழைந்த சாத்விக்-சிராக், லக்ஷ்யா சென்; ரக்ஷிதா அதிர்ச்சித் தோல்வி
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் 19-21, 16-21 என்ற நேர் செட்களில் தாய்லாந்து வீராங்கனையிடம் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
Published : November 20, 2026 at 12:20 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்கள் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் சம்மேளனத்தின் (BWF) ஹாங்காங் ஓபன் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்கள் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணை, சீனாவின் ஹு கீயுவான் மற்றும் லின் சியாங்கி இணையை எதிர்கொண்டது.
சாத்விக்-சிராக் அசத்தல்
இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட சாத்விக்-சிராக் இணை, முதல் செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் 'கம்பேக்' கொடுத்த சீன வீரர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு புள்ளிகளை வென்றனர். இதன் மூலம் சீன வீரர்கள் இரண்டாவது செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடியைக் கொடுத்தனர்.
Into the semis 🔥 Indian duo Satwik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty storm into the semi-finals at the Hong Kong Open 2026 as they beat Chinese pair Hu Keyuan and Lin Xiangyi 21-12, 13-21, 21-16. Best wishes for the semis. 🙌🏻 Credits: Badminton Photo https://t.co/lBKFy5At74— BAI Media (@BAI_Media) November 20, 2026
இதையடுத்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி செட்டில், இந்திய இணை மீண்டும் தனது அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இதன் மூலம் அந்த செட்டை 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி 21-12, 13-21, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் சீன வீரர்களை வீழ்த்தி, இத்தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
அரையிறுதியில் லக்ஷ்யா சென்
அதேபோல் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், சிங்கப்பூரின் லோ கீன் யூவை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கத்திலேயே ஆதிக்கம் செலுத்திய லக்ஷ்யா சென் முதல் செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் லோ கீன் யூ சிறப்பாக விளையாடி 21-10 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று கம்பேக் கொடுத்தார்.
Lakshya Sen is in form of his life!🔥 He ousted the defending champion LKY 🇸🇬 in another fantastic 3 sets to advance into semis of #HongKongOpen2026😍 13 matches, 3 weeks in a row he still remains undefeated!👌 Impressive show when when his body looks little more fatigued 👏 https://t.co/qyQlrfF9Dc— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) November 20, 2026
இதையடுத்து நடைபெற்ற வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் இரு வீரர்களும் வெற்றிக்காக கடுமையாகப் போராடினர். இறுதியில் லக்ஷ்யா சென் 21-13 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்றார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் 21-17, 10-21, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் லோ கீன் யூவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், அரையிறுதிக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார்.
ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் ஏமாற்றம்
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், தாய்லாந்தின் போர்ன்பவீ சோச்சுவோங்கை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இரு வீராங்கனைகளும் வெற்றிக்காக கடுமையாகப் போராடினர். இருப்பினும் முதல் செட்டை தாய்லாந்து வீராங்கனை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
LI-NING Hong Kong Open 2026 WS - QF 21 21 🇹🇭Pornpawee CHOCHUWONG🏅 19 16 🇮🇳Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ 🕚 in 53 minutes— BWFScore (@BWFScore) November 20, 2026
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தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் சிறப்பாக விளையாடிய போர்ன்பவீ 21-16 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் போர்ன்பவீ சோச்சுவோங் 21-19, 21-16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ரக்ஷிதா ராம்ராஜை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் இந்தத் தோல்வி காரணமாக ரக்ஷிதா தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.