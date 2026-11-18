ஹாங்காங் ஓபன் 2026 | லக்ஷ்யா சென், தமிழக வீராங்கனை ரக்ஷிதா அபார வெற்றி!
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் தமிழக வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், டென்மார்க்கின் மியா பிளிச்ஃபெல்ட்டை 21-18, 21-18 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Published : November 18, 2026 at 4:48 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் 2026 (Super 500) பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென் மற்றும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் ஆகியோர் தங்களது முதல் சுற்றுப் போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
சர்வதேச பேட்மிண்டன் சம்மேளனத்தின் (BWF) உலக சுற்றுப்பயணத் தொடர்களில் மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் விறுவிறுப்பான போட்டிகளில் ஒன்றாக ஹாங்காங் ஓபன் தொடர் கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில், நடப்பு சீசனுக்கான ஹாங்காங் ஓபன் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
லக்ஷ்யா சென் த்ரில் வெற்றி
இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், சமீபத்தில் ஹைலோ ஓபன் மற்றும் ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் ஆகிய இரண்டு தொடர்களிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷ்யா சென், பிரான்ஸ் வீரர் அர்னாட் மெர்க்லேவை எதிர்கொண்டார்.
Lakshya sen wins a thriller 25-23 in the decider. Srikanth you have only one job. https://t.co/PPO5ANS2ws— ;-) (@timeout_7) November 18, 2026
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், லக்ஷ்யா சென் முதல் செட்டை 14-21 என்ற கணக்கில் இழந்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். அதன்பின் பின்னடைவிலிருந்து மீண்ட லக்ஷ்யா, இரண்டாவது செட்டில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிப் போட்டியைச் சமன் செய்தார்.
இதையடுத்து நடைபெற்ற வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி செட்டில் இருவரும் கடுமையாகப் போராடினர். ஆனால், அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்ஷ்யா சென் 25-23 என்ற கணக்கில் போராடி மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் லக்ஷ்யா சென் 14-21, 21-16, 25-23 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் அர்னாட் மெர்க்லேவை வீழ்த்தித் த்ரில் வெற்றி பெற்றார்.
ரக்ஷிதா ஸ்ரீ அசத்தல்
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனையும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான ரக்ஷிதா ராம்ராஜ், டென்மார்க்கின் முன்னணி வீராங்கனையான மியா பிளிச்ஃபெல்ட்டை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியில் ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரக்ஷிதா, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
UPSET ALERT Rakshitha Sree Santosh Ramraj wins against Mia Blichfeldt (WR20) in straight games 21-18,21-18 https://t.co/kuzKPZHxds— Just Badminton (@BadmintonJust) November 18, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் 21-18, 21-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டென்மார்க் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ரக்ஷிதா ராம்ராஜ் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
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மற்ற இந்திய வீரர்களின் வெற்றி
முன்னதாக, ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை தங்களது முதல் சுற்றில் தைவானின் லீ ஜெ-ஹுய் மற்றும் யாங் போ-சுவான் ஜோடியை 15-21, 21-17, 28-26 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது. அதேபோல், மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் ட்ரீசா ஜாலி - காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடியும் 21-16, 21-9 என்ற நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.