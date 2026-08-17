ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி| இந்தியாவை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!

ஹாக்கி உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் வேல்ஸ் அணியை வீழ்த்திய இந்திய அணி, தற்போது தனது இரண்டாவது போட்டியில் இங்கிலாந்திடம் தோல்வியடைந்து 3 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

இந்தியா VS இங்கிலாந்து
இந்தியா VS இங்கிலாந்து (Hockey India 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய ஆடவர் அணி 2-4 என்ற கோல் கணக்கில் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவியது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பினால் நடத்தப்படும் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையின் நடப்பு சீசன் பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 'குரூப் டி' பிரிவிற்கான லீக் போட்டியில், இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இப்போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் சரிக்கு சமமாக மோதின.

இதில் ஆட்டத்தின் 14ஆவது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் நிக்கோலஸ் பாண்டுராக் முதல் கோலடித்து, அணியை 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் படுத்தினார். இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, ஆட்டத்தின் 16ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் ஒரு அபாரமான கோலை அடித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் தில்ப்ரீத் சிங்கும் கோலடிக்க, இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி கூடுதல் உத்வேகத்துடன் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. தொடர்ச்சியாக கோல் முயற்சிகளை மேற்கொண்ட இங்கிலாந்து அணியின் ஸ்டூவர்ட் ரஷ்மியார் மற்றும் ஹென்றி கிராஃப்ட் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 3-2 என்ற கணக்கில் மீண்டும் ஆட்டத்தைத் தன்வசப்படுத்தியது.

பின்னடைவைச் சந்தித்த இந்திய அணி, ஆட்டத்திற்குள் மீண்டு வர கடுமையாகப் போராடியது. எனினும், இறுதிவரை போராடிய போதும் எதிரணியின் வலுவான டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோல் எதையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. அதேசமயம், ஆட்டத்தின் இறுதி நேரத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை நிக்கோலஸ் பாண்டுராக் மீண்டும் ஒரு கோலாக மாற்றி தனது அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.

இதையும் படிங்க:

இறுதியாக, இங்கிலாந்து அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் தனது முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது. மறுபக்கம், லீக் சுற்றின் முதல் போட்டியில் வேல்ஸை வீழ்த்திய இந்திய அணி, தற்போது 3 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி நடைபெறும் முக்கியமான லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை எதிர்த்து இந்தியா விளையாடவுள்ளது.

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP
INDIA VS ENGLAND
உலகக் கோப்பை ஹாக்கி
இந்தியா VS இங்கிலாந்து
INDIA VS ENGLAND HOCKEY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.