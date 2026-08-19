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உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026 | பாகிஸ்தானை 5-3 என வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி
பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 8:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் விறுவிறுப்பான லீக் போட்டியில், இந்திய அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பினால் நடத்தப்படும் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையின் நடப்பு சீசன் பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து நாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 'குரூப் டி' பிரிவிற்கான லீக் போட்டியில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இப்போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே இந்திய அணி ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது.

இதில் ஆட்டத்தின் 4ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஹர்மன்பிரீத் சிங் கோலடித்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 10ஆவது நிமிடத்தில் அபிஷேக்கும் கோலடித்து அசத்தினார். அதன்பின் 20ஆவது மற்றும் ஆட்டத்தின் 23ஆவது நிமிடங்களில் அபிஷேக் மற்றும் ஹர்மன்பிரீத் ஆகியோர் மீண்டும் கோலடிக்க, இந்திய அணியும் 4 கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

இதற்கிடையில் பாகிஸ்தான் அணியும் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 22ஆவது நிமிடத்தில் ஹனான் சாஹிதும், ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் சுஃபியான் கானும் கோலடித்தனர். இதனால் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தது.

இதில் ஆட்டத்தின் 34ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய அணிக்கு பெனால்டி ஸ்ட்ரோக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய ஹர்திக் சிங் கோலடித்து, இந்திய அணியின் முன்னிலையை 5-2 என உயர்த்தினார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 45ஆவது நிமிடத்தில் ஹனான் சாஹித் மீண்டும் ஒரு கோலடித்து நம்பிக்கை கொடுத்தார்.

ஆனால் அதன்பின் பாகிஸ்தான் அணியால் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸைத்தாண்டி எந்தக் கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி, அபார வெற்றியையும் இரண்டாவது சுற்றுக்கான தகுதியையும் உறுதி செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி உலகக் கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

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மேலும், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து சர்வதேச ஹாக்கி அரங்கில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் 20 போட்டிகளி விளையாடியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி ஒருமுறை கூட தோல்வியைச் சந்திக்காமல், 18 வெற்றிகள் மற்றும் 2 டிராக்களுடன் தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN
உலகக் கோப்பை ஹாக்கி 2026
இந்தியா VS பாகிஸ்தான்
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