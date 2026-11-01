தமிழ்நாடு ஹாக்கி சங்க முறைகேடு: முன்னாள், இந்நாள் வீரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!
தமிழ்நாடு ஹாக்கி அணியில் வெளிமாநில வீரர்களுக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பளிப்பதால், தமிழக வீரர்கள் இந்திய அணியில் விளையாடும் தகுதியை இழந்து வருவதாக வீரர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 1, 2026 at 5:59 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ஹாக்கி சங்க நிர்வாகத்தில் நிலவும் பல்வேறு முறைகேடுகளைக் கண்டித்து, சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் ஹாக்கி வீரர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகில், தமிழ்நாடு ஹாக்கி அணியில் வெளிமாநிலத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் இடம்பெற்றதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், தமிழக ஹாக்கி வீரர்களின் எதிர்காலத்தையும் தமிழ்நாட்டில் ஹாக்கி விளையாட்டின் வளர்ச்சியையும் பாதுகாக்க வலியுறுத்தியும், "தமிழக ஹாக்கி அணி – தமிழக வீரர்களுக்கே!" என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்துத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஹாக்கி வீரர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக ஹாக்கி அணித் தேர்வில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம் என்றும், தமிழக அரசின் நிதியில் உருவாகும் வீரர்களுக்கு உரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், மிஷன் ஒலிம்பிக்ஸ் 2036 இலக்கை அடையத் தமிழக வீரர்களை வளர்க்க வேண்டும் என்றும், ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அமைப்பின் நிர்வாகம் மற்றும் தேர்தல் நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 12 கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து முன்னாள் ஹாக்கி வீரர் ராஜ்குமார் கூறுகையில், "ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சங்கத்தின் தலைவராக உள்ள சேகர் மனோகரன் என்பவர், தமிழ்நாட்டில் ஹாக்கி விளையாட்டை வளர்ப்பதை விடுத்து, தனது சொந்த வேலைகளையும் வணிகத்தையுமே கவனித்து வருகிறார். இதனால் திறமையான தமிழக வீரர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. மேலும், கடந்த 19 ஆண்டுகளாகச் சங்கத்திற்கு முறையாகத் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. ஒரே நபர்களே செயலாளர் மற்றும் தலைவர் பதவிகளில் தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றனர்.
அதேசமயம், தமிழ்நாடு ஹாக்கி அணியில் தமிழக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்காமல், வெளிமாநில வீரர்களுக்கே தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் இந்திய அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பைத் தமிழக வீரர்கள் தொடர்ந்து இழந்து வருகின்றனர். ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற காலத்திற்குப் பிறகு, தமிழகத்திலிருந்து பெரிய அளவில் வீரர்கள் தேசிய அளவிற்குச் செல்லவில்லை.
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மேலும், முறைகேடுகளை விசாரிக்கத் தனி கமிட்டி அமைத்து, வளர்ந்து வரும் வீரர்களை இணைத்துச் சங்கத்தை நடத்த வேண்டும். இதுகுறித்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம் தெரிவித்துள்ளோம். இப்புகார்களைக் கேட்டறிந்த அமைச்சர், இதுகுறித்துத் தீவிரமாகப் பரிசீலித்து உரிய மற்றும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.