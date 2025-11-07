இந்திய ஹாக்கி அணியில் தமிழக வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள்! முன்னாள் கேப்டன் பாஸ்கரன் பிரத்யேக பேட்டி!
இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களுக்கு சீனியர் ஆடவர் ஹாக்கி அணியில் இடம் பிடிக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி அணி கேப்டன் பாஸ்கரன் கூறியுள்ளார்.
சென்னை: இந்திய ஹாக்கி அணியில் இருக்கும் வசதிகள் தமிழக ஹாக்கி வீரர்களுக்கும் தேவை. அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலமாகவே இந்திய ஹாக்கி அணியில் தமிழக வீரர்களால் இடம் பிடிக்க முடியும் என்று முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி அணி கேப்டன் பாஸ்கரன் கூறியுள்ளார்.
14-வது ஆடவர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடர் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரானது சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறவுள்ளது. அந்த வகையில் சென்னையில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் மற்றும் மதுரையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் ஆகிய இரு இடங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், தென் கொரியா, நெதர்லாந்து, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 24 நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் 6 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. அதே சமயம் இந்த தொடரில் பங்கேற்க இருந்த பாகிஸ்தான் அணி தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ஓமன் அணிக்கு விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நவம்பர் 5-ம் தேதி இளையோர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை தொடருக்கான கோப்பை மற்றும் இலச்சினையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார்.
மேலும் இந்த தொடருக்காக மதுரையில் புதிதாக உலக தரத்திலான சிந்தட்டிக் ஹாக்கி மைதானம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நவம்பர் 28ஆம் தேதி மதுரையில் நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ஜெர்மனி அணி - தென் ஆப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இந்நிலையில், எதிர்வரும் ஆடவர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை போட்டி குறித்து முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி அணியின் கேப்டனும், பயிற்சியாளருமான பாஸ்கரன், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டில் ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி உலக கோப்பை போட்டிகள் நடப்பது வரவேற்கத்தக்கது. இதுவரை 8 மற்றும் 16 அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்று வந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு 24 அணிகள் பங்கேற்க இருப்பது புதிய சரித்திரமாகும்.
குறிப்பாக, ஹாக்கி விளையாட்டு பிரபலமாக இருக்கும் மதுரையில் இந்த தொடர் நடைபெறுவது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒன்றாகும். ஹாக்கி விளையாட்டுக்கான கட்டமைப்பை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் எந்த குறையும் இல்லை. உலகில் தலை சிறந்த ஹாக்கி மைதானம் தமிழ்நாட்டில் (சென்னை) தான் உள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் 1995 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் ஜூனியர் ஹாக்கி அணிக்கு பயிற்சியாளராக பணியாற்றினேன். அப்போது இந்திய அணி ஜூனியர் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டி வரை சென்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக 2011 ஆண்டு இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. விளையாட்டின் எதிர்காலம் என்பது இளம் வீரர்களுக்கான முதலீடே ஆகும். இதன் மூலம் 2036-ல் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்திய ஹாக்கி அணி தங்கம் வெல்ல அதிக அளவில் வாய்ப்பு உள்ளது" என்று கூறினார்.
மேலும், "இந்த தொடரில் இந்திய ஜூனியர் ஆடவர் அணி வீரர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு கடினமாக உழைக்க வேண்டும். இதில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வீரர்களுக்கு சீனியர் ஆடவர் ஹாக்கி அணியில் இடம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஆனால் இம்முறை ஜூனியர் ஹாக்கி ஆடவர் அணியில் தமிழக வீரர்கள் இடம் பெறாதது வருத்தம் அளிக்கிறது. முன்னதாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து 10 ஒலிம்பிக் ஹாக்கி வீரர்கள் இந்தியாவிற்காக விளையாடியுள்ளனர். தற்போது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் வளர்ந்து வரும் வீரராக உள்ளார்"என்றார்.
தமிழக வீரர்கள் குறித்து பேசிய பாஸ்கரன், "தமிழ்நாட்டில் ஹாக்கி வீரர்களுக்கான விடுதிகள் குறைவாகவே உள்ளன. மேலும் ஹாக்கி வீரர்களுக்கு, முறையான உபகரணங்கள், பயிற்சியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மேற்பார்வையாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். இந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதன் மூலமாகவே இந்திய அணியில் தமிழக வீரர்கள் இடம்பெற்ற வாய்ப்பு உள்ளது. வரும் காலங்களில் தமிழக வீரர்கள் இந்திய அணியில் இடம் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன்" என்றார்.
பாகிஸ்தான் அணி தொடரில் இருந்து விலகியது குறித்து பேசிய பாஸ்கரன், "சமீப காலங்களில் பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. என்னை பொறுத்தவரை இந்த தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடியிருக்க வேண்டும். இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி என்றாலே ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் அதிகமாகவே இருக்கும். ஆனால் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் காரணங்களால் பாகிஸ்தான் அணி தொடரை விட்டு விலகியுள்ளது" என்று கூறியுள்ளார்.
இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் இடம் பெற்றுள்ள குழுக்கள்
- குரூப் ஏ - ஜெர்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா, கனடா மற்றும் அயர்லாந்து
- குரூப் பி - இந்தியா, சிலி, ஸ்விட்சர்லாந்து மற்றும் ஓமன்
- குரூப் சி - அர்ஜெண்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான் மற்றும் சீனா
- குரூப் டி - ஸ்பெயின், பெல்ஜியம், எகிப்து மற்றும் நமீபியா
- குரூப் இ - நெதர்லாந்து, மலேசியா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரியா
- குரூப் எஃப் - ஃபிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா, கொரியா மற்றும் வங்கதேசம்.