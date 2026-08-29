ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் வரலாற்றுச் சாதனை; இந்திய மகளிர் அணிக்கு 'ஹாக்கி இந்தியா' கொடுத்த மெகா சர்ப்ரைஸ்!
கடந்த 1974ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி 'டாப் 5' இடங்களுக்குள் நுழைந்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
Published : August 29, 2026 at 10:22 AM IST
ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை ஹாக்கித் தொடரில் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு, ஹாக்கி இந்தியா சார்பில் ரூ.50 லட்சம் பரிசுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கித் தொடரின் ஐந்தாவது இடத்திற்கான ஆட்டத்தில், உலகத் தரவரிசையில் பலம் வாய்ந்த ஜெர்மனி அணியை இந்தியா எதிர்கொண்டது. ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய மகளிர் அணி, ஜெர்மனியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றனர்.
ISHIKA BREAKS THE DEADLOCK! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Ishika finds the back of the net with a clinical strike to put India 1–0 ahead against Germany in the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑
India go on to beat World No. 5 Germany 3–1 to secure 5th place, their best-ever World Cup… pic.twitter.com/lCsTDRKWvT
இப்போட்டியில், இந்தியாவின் இஷிகா சௌத்ரி ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலை அடித்துக் கணக்கைத் தொடங்கினார். அவரைத் தொடர்ந்து, நட்சத்திர வீராங்கனை நவ்நீத் கவுர் ஆட்டத்தின் 44 மற்றும் 47ஆவது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து இரண்டு அபாரமான கோல்களை அடித்து இந்தியாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இப்போட்டியில் ஜெர்மனி அணியால் ஒரு கோல் மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது.
இதன் மூலம், நடப்பு மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கித் தொடரில் இந்திய அணி 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. அத்துடன், கடந்த 1974ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி 'டாப் 5' இடங்களுக்குள் நுழைந்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. முன்னதாக, கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாவது மகளிர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கித் தொடரில் இந்திய அணி 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்திருந்ததே, இதுநாள் வரையிலும் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த செயல்பாடாக இருந்து வருகிறது.
NAVNEET MAKES IT THREE! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Navneet Kaur struck again to complete her double and put India 3–0 ahead against Germany in the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑
India go on to beat World No. 5 Germany 3–1 to secure 5th place, their best-ever World Cup finish in… pic.twitter.com/7SbLStOQw9
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் விளையாட்டுத் துறையில் மகளிரின் பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாகவும், வீராங்கனைகளின் கடின உழைப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் ஒட்டுமொத்த அணிக்கும் ரூ.50 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என்று ஹாக்கி இந்தியாவின் தலைவர் திலீப் திர்கே அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணிக்கு இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியாகும். 52 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்திருப்பது, இந்தத் தொடர் முழுவதும் வீராங்கனைகளின் கடின உழப்பிற்கான சான்றாகும். அவர்களின் இந்தச் செயல்பாட்டைப் பாராட்டும் விதமாக, ஹாக்கி இந்தியா சார்பாக அணிக்கு ரூ.50 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த அங்கீகாரம் வீராங்கனைகள் தங்களின் திறனை இன்னும் அடுத்தடுத்த உயரங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல நிச்சயம் ஊக்கமாக அமையும் என நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗙𝗘𝗔𝗧! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Hockey India announces a cash prize of ₹50 lakh for the Indian Women’s Hockey Team in recognition of their historic 5th-place finish at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏆❤️
The team has scripted India’s… pic.twitter.com/sAzKQuENda
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ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் போலா நாத் சிங் கூறுகையில், "உலக அளவில் மிகச் சிறந்த அணிகளுடன் போட்டியிட்டு, அவர்களுக்கு இணையாக விளையாடியதன் மூலம் சலிமாவும் அவரது அணியினரும் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர். இந்த அறிவிப்பு, அவர்களின் அர்ப்பணிப்பையும் கடின உழைப்பையும் நாங்கள் அங்கீகரிக்கும் ஒரு வழியாகும். மேலும், இந்த வெற்றி மற்றும் அங்கீகாரம், தங்களின் அடுத்த இலக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை நோக்கி கவனம் செலுத்த ஊக்கமாக அமையும் என நம்புகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.