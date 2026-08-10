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அதே மைதானம், அதே விபத்து! 2014-க்குப்பின் மீண்டும் சுரங்கப்பாதைக்குள் விழுந்த கால்பந்து வீரரால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு மைதானத்தின் சுரங்கப்பாதைக்குள் கேமரூன் வீரர் ஜோயல் விழுந்தது போல், தற்போது பிரேசில் வீரர் மரான்ஹாவிற்கும் மீண்டும் அரங்கேறியிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சுரங்கப்பாதைக்குள் விழுந்த கால்பந்து வீரர்
சுரங்கப்பாதைக்குள் விழுந்த கால்பந்து வீரர் (Screen grab from X handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 7:47 PM IST

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ஹைதராபாத்: கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் விளம்பர பலகையைத் தாண்டி குதித்த பிரேசில் வீரர் ஜாசி மரான்ஹாவ், திறந்திருந்த சுரங்கப்பாதைக்குள் தவறி விழுந்து காயமடைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கால்பந்து வீரர்கள் மைதானத்தில் தங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது சகஜம்தான். ஆனால், பிரேசிலில் நடந்த உள்நாட்டு லீக் கால்பந்து போட்டி ஒன்றில், கொரிடிபா அணியின் டிஃபெண்டர் ஜாசி மரான்ஹாவ் கோல் அடித்ததை உணர்ச்சிவசப்பட்டுக் கொண்டாடியது அவருக்குப் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரிடிபா மற்றும் சேபகோயன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் போது மரான்ஹாவ் ஒரு அட்டகாசமான கோல் அடித்து, தனது அணியை 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப்படுத்தினார். கோல் அடித்ததால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்த அவர், மைதானத்தின் ஓரத்தில் இருந்த விளம்பரப் பலகைகளைத் தாண்டி ரசிகர்களை நோக்கி குதித்தார்.

ஆனால், அங்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. உடை மாற்றும் அறைக்குச் செல்லும் சுரங்கப்பாதை இடைவேளையின் போது திறக்கப்பட்டிருந்தது மரான்ஹாவிற்குத் தெரியவில்லை. எதிர்பாராதவிதமாக அவர் அந்தத் திறந்திருந்த சுரங்கப்பாதையினுள் தலைகீழாக விழுந்து, அங்கிருந்தவர்களின் பார்வையில் இருந்து முற்றிலும் மறைந்தார்.

இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக வீரர்களும் மைதான ஊழியர்களும் உடனடியாக அவரை மீட்க விரைந்தனர். இதையடுத்து அவர் மீண்டும் மைதானத்திற்குள் திரும்பி வந்தாலும், கீழே விழுந்ததன் தாக்கம் அவரிடம் இருந்தது. மேலும், கணுக்காலில் பலத்த சுளுக்கு ஏற்பட்டதால், அந்த கால்பந்து வீரரால் இடைவேளைக்குப் பிறகு தொடர்ந்து விளையாட முடியாமல் போனது.\

மேலும், மரான்ஹாவ் கோல் அடித்த பிறகு காயமடைந்தது மட்டுமின்றி, அவர் அடித்த கோலும் ரத்து செய்யப்பட்டது. ஒரு விசித்திரமான திருப்பமாக, கோல் அடிப்பதற்கு முந்தைய நகர்வுகளில் ஒரு ஃபவுல் நடந்ததை வீடியோ அசிஸ்டண்ட் ரெஃப்ரி (VAR) ஆய்வில் நடுவர் கண்டறிந்ததால், அந்த டிஃபெண்டரின் கோல் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டது.

இப்போட்டியில் கொரிடிபா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும், பிரேசிலிய டிஃபெண்டர் சம்பந்தப்பட்ட இந்தச் சம்பவமே போட்டியின் மிக முக்கியமான மற்றும் பேசப்படும் நிகழ்வாக மாறியது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த மைதானத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடப்பது இது முதல் முறையல்ல.

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இதற்கு முன்பு கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டில், சாவ் பாலோ அணிக்கு எதிராக கொரிடிபா 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற போட்டியின் போது, கேமரூன் நாட்டின் ஸ்ட்ரைக்கர் ஜோயல் விளம்பரப் பலகைகளைத் தாண்டி குதித்த போது இதே போன்ற ஒரு சுரங்கப்பாதையில் கீழே விழுந்தார். இந்நிலையில், அதே போன்றதொரு நிகழ்வு தற்போது மீண்டும் அரங்கேறியிருப்பது கால்பந்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

TAGGED:

FOOTBALL CELEBRATION GOES WRONG
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JACY MARANHãO
மைதான சுரங்கப்பாதை விபத்து
BRAZIL FOOTBALL PLAYER INJURY

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