லண்டனில் இன்று தொடங்கும் 70-வது பாலன் டி ஓர் விருது விழா!
பாலன் டி ஓர்-ன் 70 ஆண்டு கால வரலாற்றில் முதன்முறையாக பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு வெளியே, இங்கிலாந்தின் லண்டன் நகரில் உள்ள 'லண்டன் பல்லேடியம்' அரங்கில் இவ்விழா அரங்கேறுகிறது.
Published : October 26, 2026 at 6:59 PM IST
ஹைதராபாத்: கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய கௌரவமாகக் கருதப்படும் 70ஆவது பாலன் டி ஓர் (Ballon d’Or 2026) விருது விழா, இன்று (அக்டோபர் 26) லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற லண்டன் பல்லேடியம் (London Palladium) அரங்கில் மிக பிரமாண்டமாக நடைபெற உள்ளது.
கால்பந்து விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளைக் கௌரவிக்கும் வகையில், பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு இதழான 'பிரான்ஸ் ஃபுட்பால்' இதழால் 1956ஆம் ஆண்டு பாலன் டி ஓர் விருதானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தொடக்க காலத்தில் ஐரோப்பிய கிளப் அணிகளில் விளையாடும் ஐரோப்பிய வீரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த விருது, நாளடைவில் உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து நாட்டு வீரர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டிற்கான பாலன் டி ஓர் விருதுக்கான அதிகாரப்பூர்வப் பரிந்துரைப் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதில் உலக கால்பந்து ஜாம்பவானும், அர்ஜென்டினா அணியின் நட்சத்திர வீரருமான லியோனல் மெஸ்ஸியின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம், பாலன் டி ஓர் விருதின் வரலாற்றிலேயே தனது முதல் பரிந்துரைக்கும் (2006) தற்போதைய பரிந்துரைக்கும் (2026) இடையே 20 ஆண்டுகள் கால இடைவெளியைக் கொண்ட முதல் கால்பந்து வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி படைத்துள்ளார்.
இதன் மூலம், நீண்ட காலமாக கால்பந்து அரங்கில் தனது சமகாலப் போட்டியாளரான போர்ச்சுகல் நாட்டின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி முறியடித்துள்ளார். அதேசமயம் இந்த ஆண்டுக்கான பாலன் டி ஓர் பரிந்துரைப் பட்டியலில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்கு இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Good night! 🤫 #ballondor https://t.co/36l24ObV4c— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
இதுதவிர, உலகின் முன்னணி கால்பந்து வீரர்களான கைலியன் எம்பாப்பே, ஹாரி கேன், எர்லிங் ஹாலாண்ட், ஜூட் பெலிங்ஹாம், சாடியோ மானே, ரோட்ரி, வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றும் கடந்த முறை விருதை வென்ற உஸ்மான் டெம்பேலே ஆகியோருடன் இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமாலும் பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார். மேலும், இந்த ஆண்டின் 30 பேர் கொண்ட பட்டியலில் பிரான்சின் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மைன் (PSG) கிளப் அணியைச் சேர்ந்த 10 வீரர்கள் இடம்பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர்.
2025-26 ஆம் ஆண்டு கால்பந்து சீசனில் கிளப் போட்டிகள் மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிறந்த ஆண், பெண் வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களைக் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விழா அரங்கேறுகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரான்ஸ் நாட்டில் மட்டுமே நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த பாலன் டி ஓர் விருது வழங்கும் விழா, இந்த முறை இங்கிலாந்தின் லண்டன் நகரில் நடத்தப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் 70 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக பிரான்ஸிற்கு வெளியே இவ்விழா நடைபெறவுள்ளது. இதனால் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விருது வழங்கும் விழாவைக் காண ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களும் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
Good morning London! Today is the day! #ballondor https://t.co/U88o5mLu0B— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
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நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்த விழாவை DAZN தளம் வழியாக நேரலையில் இலவசமாகக் காணலாம். இந்நிறுவனம் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இதன் இலவச நேரலையை அறிவித்துள்ளது. இந்திய ரசிகர்களுக்கான சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு நிகழ்வானது இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 10:30 மணி அளவில் தொடங்கவுள்ளது. முதன்மை விருது விழா நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு (அக்டோபர் 27 அதிகாலை) தொடங்குகிறது.