ரதர்ஃபோர்ட், ஹெட்மையர் அதிரடி; நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆறுதல் வெற்றி!
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5ஆவது ஒருநாள் போட்டியில் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் மற்றும் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ஆகியோரின் அதிரடியான அரைசதங்கள் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் த்ரில் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
Published : July 22, 2026 at 8:45 AM IST
பார்படாஸ்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி பார்படாஸில் உள்ள கென்சிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியில், தொடக்க வீரர் ஹென்றி நிக்கோலஸ் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த வில் யங் மற்றும் நிக் கெல்லி இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் இருவரும் தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்பின் 56 ரன்களில் வில் யங்கும், 64 ரன்களில் நிக் கெல்லியும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் டாம் லேதம் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், 69 ரன்களையும் சேர்த்தார்.
15 overs remaining and the BLACKCAPS are 182/4.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) July 21, 2026
Kelly (64) and Young (56) the top performers so far.#WINvNZ | 📸 Getty pic.twitter.com/MBaiii4Dfb
அதேசமயம், மறுபக்கம் விளையாடிய நியூசிலாந்து பேட்டர்கள் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 268 ரன்கள் சேர்த்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் வைடல் லாஸ் மற்றும் அல்ஜாரி ஜோசப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் 269 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில், தொடக்க வீரர்கள் ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 22 ரன்களிலும், அகீம் அகஸ்டே 34 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய கேசி கார்டி 20 ரன்களிலும், கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 39 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 123 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
அப்போது ஜோடி சேர்ந்த ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் - ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் இணை, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் வீழ்ச்சியைத் தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. இதில் இருவருமே தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து வெஸ்ட் இண்டீஸின் வெற்றியை உறுதிசெய்தனர். ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அதிரடியாக விளையாடிய ரதர்ஃபோர்ட் 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் உட்பட 61 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
Gets to 50 in style, and takes the team closer to victory. 🏏✨#WIvNZ | #MenInMaroon pic.twitter.com/ODi0fyqh68— Windies Cricket (@windiescricket) July 22, 2026
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இருப்பினும், மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 69 ரன்கள் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 47.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இருப்பினும் நியூசிலாந்து அணி இந்த ஒருநாள் தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் ஏற்கனவே கைப்பற்றியுள்ளது.