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இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் தோல்வி: ஆஃப்கானிஸ்தான் கேப்டன் பதவியிலிருந்து ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி விலகல்!

ஜனவரி 2022 முதல் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் அணியை வழிநடத்திய ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, மொத்தம் 55 ஒருநாள் போட்டிகளில் அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டுள்ளார்.

ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி
ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 12:15 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை முழுமையாக இழந்த ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் ஒருநாள் கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி சமீபத்தில் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இத்தொடரின் முடிவில் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றியது. இதையடுத்து ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி அடுத்ததாக எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்திய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை முழுமையாக இழந்த ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதனை அவர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தின் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஷாஹிதி தனது பதிவில், "முழு மரியாதையுடனும் சம்மதத்துடனும் எனது தனிப்பட்ட முடிவின்படி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகுகிறேன். ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை வழிநடத்தியதை எனக்குக் கிடைத்த பெருமையாகக் கருதுகிறேன். நேர்மையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் பணியாற்றியதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். பயிற்சியாளர்கள், வீரர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் கூட்டு முயற்சியால் நாம் பல வரலாற்று வெற்றிகளைப் பெற்று, அணியின் மதிப்பை உலக அரங்கில் உயர்த்தியுள்ளோம்" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கு எதிராக நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் படுதோல்வி அடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த ஜனவரி 2022 முதல் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் அணியை வழிநடத்திய ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, மொத்தம் 55 ஒருநாள் போட்டிகளில் அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டுள்ளார்.

அவரது தலைமையின் கீழ் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 27 வெற்றிகளையும், 25 தோல்விகளையும் சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக 2023ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில், ஷாஹிதி தலைமையிலான ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், இலங்கை போன்ற முன்னணி அணிகளை வீழ்த்தி, அத்தொடரில் 6ஆம் இடத்தைப் பிடித்திருந்தது.

இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு 2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. மேலும் இவரது தலைமையின் கீழ் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, வங்கதேசம், ஜிம்பாப்வே, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் அயர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு எதிரான இருதரப்பு தொடர்களிலும் வரலாற்று வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளது.

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ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி இதுவரை 96 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி, ஒரு சதம் மற்றும் 22 அரைசதங்களுடன் மொத்தமாக 2,607 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். மேலும் கேப்டன்ஷி சுமையும் அவரது பேட்டிங்கை பெரிதளவில் பாதிக்கவில்லை. ஏனெனில், கேப்டனாக இல்லாதபோது 32.97 சராசரியும், கேப்டனாக இருந்தபோது 33.79 சராசரியும் அவர் கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

HASHMATULLAH SHAHIDI
AFGHANISTAN ODI TEAM
INDIA AFGHANISTAN SERIES
ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி
HASHMATULLAH SHAHIDI RESIGNS

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