ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகிய ஹர்ஷித் ரானா?

ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு மாற்று வீரராக வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்படவுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஹர்ஷித் ரானா
ஹர்ஷித் ரானா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 4:29 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ரானா காயம் காரணமாக எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 10ஆவது சீசன் நாளை முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் 20 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் போட்டிகளில் பங்கேற்கவுள்ளன. லீக் சுற்றின் முடிவில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வகையில் அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்த அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். மேலும் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறகும் இந்திய அணி மீண்டும் கோப்பையை தன்வசப்படுத்துமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் எகிறியுள்ளது.

அதற்கேற்ப, இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் இந்திய அணி, பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்திய அணி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் நமீபியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளுடன் மோதவுள்ளது.

இதற்காக இந்திய அணி தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அந்தவகையில் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ரானா காயம் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை பயிற்சி ஆட்டத்தின் போது ஹர்ஷித் ரானா காயமடைந்தார்.

இதனையடுத்து அவர் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உபடுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் காயத்தில் இருந்து குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்ற செய்திகள் வெளியாகின. இதன் காரணமாகவே ஹர்ஷித் ரானா தற்சமயம் உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக கூறப்படுகிறது. அதேசமயம் ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு மாற்று வீரராக வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்படவுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய அணிக்காக இதுவரை 9 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஹர்ஷித் ரானா அதில் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். மறுபக்கம் முகமது சிராஜ் இந்திய அணிக்காக 16 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 108 போட்டிகளில் விளையாடி 109 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

