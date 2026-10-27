பாலன் டி ஓர் 2026: 'தங்கப் பந்தை' வென்று ஹாரி கேன் வரலாற்றுச் சாதனை!
கடந்த 25 ஆண்டுகளில் பாலன் டி ஓர் விருதைக் வெல்லும் முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற வரலாறை ஹாரி கேன் படைத்துள்ளார்.
Published : October 27, 2026 at 1:56 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஹாரி கேன், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆடவருக்கான பாலன் டி ஓர் (Ballon d'Or) விருதை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கால்பந்து விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளைக் கௌரவிக்கும் வகையில், பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு இதழான 'பிரான்ஸ் ஃபுட்பால்' இதழால் 1956 ஆம் ஆண்டு பாலன் டி ஓர் விருதானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தொடக்க காலத்தில் ஐரோப்பிய கிளப் அணிகளில் விளையாடும் ஐரோப்பிய வீரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த விருது, நாளடைவில் உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து நாட்டு வீரர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான பாலன் டி ஓர் விருது வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று இங்கிலாந்தின் லண்டன் நகரில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரான்ஸ் நாட்டில் மட்டுமே நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த பாலன் டி ஓர் விருது வழங்கும் விழா, இந்த முறை லண்டனில் நடைபெற்றது. இதனால் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விருது வழங்கும் விழாவைக் காண ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களும் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர்.
THE 2026 RANKING FOR THE MEN'S BALLON D'OR IS OUT! #ballondor https://t.co/LYfoOUJf5j— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
இதில் உலகின் முன்னணி கால்பந்து வீரர்களான லியோனல் மெஸ்ஸி, கைலியன் எம்பாப்பே, ஹாரி கேன், எர்லிங் ஹாலாண்ட், ஜூட் பெலிங்ஹாம், சாடியோ மானே, ரோட்ரி, வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றும் கடந்த முறை விருதை வென்ற உஸ்மான் டெம்பேலே ஆகியோருடன் இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமாலும் பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்திருந்தார். இந்நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான பாலன் டி ஓர் விருதானது இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஹாரி கேனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த கால்பந்து சீசனில் (2025–26 Season) ஹாரி கேன் வெளிப்படுத்திய அபாரமான ஆட்டத்தின் காரணமாக இந்த விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கிளப் மற்றும் தேசிய அணிக்காக ஒட்டுமொத்தமாக விளையாடிய 65 போட்டிகளில், 73 கோல்களை அடித்து அவர் சாதனை படைத்துள்ளார். அதேசமயம், கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு மைக்கேல் ஓவன் பாலன் டி ஓர் விருதை வென்றதற்குப் பிறகு, கடந்த 25 ஆண்டுகளில் இந்த மதிப்புமிக்க விருதைக் கைப்பற்றும் முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை ஹாரி கேன் பெற்றுள்ளார்.
Unreal atmosphere outside the London Palladium! 🥹 #ballondor https://t.co/XlVRCi1Gwg— Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2026
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உலகெங்கிலும் உள்ள புகழ்பெற்ற 100 விளையாட்டுப் பத்திரிகையாளர்கள் வாக்களித்து இந்த வெற்றியாளரைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆகிய ஆளுமைகளின் நீண்டகால ஆதிக்கத்திற்குப் பிறகு, ஹாரி கேன் இந்த விருதை வென்றிருப்பது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் ஹாரி கேனுக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.