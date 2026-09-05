இலங்கை தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு; அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து அணியில் நட்சத்திர வீரர்களான பில் சால்ட், ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோர் காயம் காரணமாக இத்தொடரில் இடம் பெறவில்லை.
Published : September 5, 2026 at 11:11 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிராக உள்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள டி20 மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்களுக்கான, ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, தலா 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதியும், ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளன. இத்தொடருக்கான இலங்கை அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும் இத்தொடருக்கான தங்களது அணியை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளின் கேப்டனாக நட்சத்திர வீரர் ஹாரி புரூக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், காயம் காரணமாக முன்னதாக இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடரை தவறவிட்ட ஆல்-ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன், தற்போது காயத்திலிருந்து மீண்டு கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.
We've announced our squads for England Men's upcoming white-ball series against Sri Lanka 🦁— England Cricket (@englandcricket) September 4, 2026
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இதுதவிர, இத்தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இளம் அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, டி20 தொடருக்கான அணியில் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் அனியூரின் டொனால்ட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹென்றி குரோகோம்பே இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதேசமயம், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து அணியில் நட்சத்திர வீரர்களான பில் சால்ட், ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோர் காயம் காரணமாக இத்தொடரில் விளையாடாதது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் பென் டக்கெட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் போன்ற சீனியர் வீரர்கள் அணியில் இடம்பெற்றிருப்பது இங்கிலாந்து அணிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
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இங்கிலாந்து டி20 அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், டாம் பேன்டன், ஜோஸ் பட்லர், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், லியாம் டாசன், அனியூரின் டொனால்ட், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், ஜோஷ் டங்
இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், டாம் பேன்டன், சோனி பேக்கர், ஜோஸ் பட்லர், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி குரோகோம்ப், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், ஜோ ரூட், ஜோஷ் டங்.