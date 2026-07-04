ETV Bharat / sports

இந்திய ஒருநாள் தொடர்: ஹாரி புரூக் தலைமையில் இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணி அறிவிப்பு

அறிமுக ஆல்-ரவுண்டர் ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் டங் ஆகியோருக்கும் இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணியில் விளையாட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து அணி
இங்கிலாந்து அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்கான 16 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஜூலை 14ஆம் தேதி முதல் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும் தொடங்கவுள்ளது.

இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான் இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் தொடரும் நிலையில், காயம் காரணமாக ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடரை தவறவிட்ட நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடரில் விளையாடிய சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே, குர்னூர் பிரார் ஆகியோரும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு

இந்த நிலையில், ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதில் கேப்டனாக ஹாரி புரூக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த இங்கிலாந்தின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், மீண்டும் ஒருநாள் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். ஆர்ச்சரின் வருகை காரணமாக இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சை பலப்படுத்தியுள்ளது.

இவர்களுடன் அறிமுக ஆல்-ரவுண்டர் ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் டங் ஆகியோருக்கும் இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணியில் விளையாட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர ஜோஸ் பட்லர், ஜோ ரூட், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ் போன்ற அதிரடி பேட்டர்களும், சாம் கரண், லியாம் டௌசன், ஆதில் ரஷித், ரெஹான் அஹ்மத் உள்ளிட்ட பவுலர்களும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

போட்டி அட்டவணை

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி ஜூலை 14 அன்று எட்ஜ்பாஸ்டனிலும், 2ஆவது போட்டி ஜூலை 16 அன்று கார்டிஃபிலும், கடைசி போட்டி ஜூலை 19 அன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் மைதானத்திலும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் முதல் மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மாலை 3.30 மணிக்கும், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி மாலை 5.30 மணிக்கும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

ஒருநாள் தொடருக்கான அணிகள்

இங்கிலாந்து: ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ரேஹன் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், டாம் பாண்டன், ஜேக்கப் பெத்தல், ஜோஸ் பட்லர், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், சாம் கரன், லியாம் டௌசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், அடில் ரஷித், ஜோ ரூட், ஜோஷ் டங்.

இந்தியா: ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், இஷான் கிஷன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்ஸர் படேல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னூர் பிரார்.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
ENGLAND ODI SQUAD
HARRY BROOK
JOFRA ARCHER
ENG VS IND ODI SERIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.