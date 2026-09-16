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சிக்ஸர் மழையால் இலங்கையை பந்தாடிய ஹாரி புரூக்: 119 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!

இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 42 பந்துகளில் சதம் விளாசிய இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

ஹாரி புரூக் - ஜோஸ் பட்லர்
ஹாரி புரூக் - ஜோஸ் பட்லர் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 10:18 AM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கைக்கு எதிரான முதலாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் 119 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றி பெற்று, தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி சவுதாம்டன் நகரில் உள்ள ரோஸ் பவுல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் சரித் அசலங்கா முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.

அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில், அறிமுக தொடக்க வீரர் அனெய்ரின் டொனால்ட் 12 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஹாரி புரூக் மற்றும் முன்னாள் கேப்டன் ஜோஸ் பட்லர் ஜோடி, இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். அதிலும் குறிப்பாக ஹாரி புரூக், இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சாளர் துனித் வெல்லாலகே வீசிய ஒரே ஓவரில் 3 சிக்ஸர்கள், 3 பவுண்டரிகள் உட்பட 30 ரன்களை விளாசி மைதானத்தை அதிரவைத்தார்.

இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி, பவர்பிளே ஓவர்கள் முடிவில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 90 ரன்கள் குவித்து மிரட்டியது. தொடர்ந்து இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு வெறும் 60 பந்துகளில் 128 ரன்கள் குவித்து அசத்தினர். இப்போட்டியில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த ஜோஸ் பட்லர், சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 44 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 80 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

அதே சமயம் மறுமுனையில் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் எதிரணி பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்த ஹாரி புரூக், வெறும் 42 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேக சதம் அடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். மேலும், இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த புரூக், 49 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்ஸர்களுடன் 114 ரன்கள் குவித்தார்.

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 254 ரன்களைக் குவித்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் ஈஷான் மலிங்கா, துஷ்மந்தா சமீர, துனித் வெல்லாலகே மற்றும் வனிந்து ஹசரங்கா ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். இதையடுத்து, 255 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் பதும் நிஷங்கா 12 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த கமில் மிஷார 10 ரன்களிலும், லஹிரு உதாரா 5 ரன்களிலும் என சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். தொடர்ந்து களமிறங்கிய சரித் அசலங்கா, வனிந்து ஹசரங்கா ஆகியோரும் சோபிக்கத் தவறிய நிலையில், அணியின் நம்பிக்கையாக இருந்த தசுன் ஷனகாவும் 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இறுதியில் துனித் வெல்லாலகே 33 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக இலங்கை அணி, 19 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 135 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் சன்னி பேக்கர் 3 விக்கெட்டுகளையும், லியாம் டவ்சன் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

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இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 119 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 42 பந்துகளில் சதம் விளாசிய இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

TAGGED:

இங்கிலாந்து இலங்கை டி20
ஹாரி புரூக் சதம்
இங்கிலாந்து அபார வெற்றி
ஜோஸ் பட்லர்
ENGLAND CRUSH SRI LANKA

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