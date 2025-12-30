இலங்கை, டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு
இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மட்டுமே விளையாடுவார் என்றும், இலங்கை டி20 தொடரில் பங்கேற்க மாட்டார் என்றும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
Published : December 30, 2025 at 2:54 PM IST
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் ஹாரி ப்ரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.
அந்தவகையில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறித்திருந்தது. இதில் அணியின் துணைக் கேப்டனாக அக்ஸர் படேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இஷான் கிஷன், ரிங்கு சிங் ஆகியோருக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஷுப்மன் கில், துருவ் ஜூரெல் ஆகியோருக்கு இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இங்கிலாந்து அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர் ஜனவரி 18ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து இலங்கை தொடருக்கான இங்கிலாந்தின் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதேசமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான முதன்மை இங்கிலாந்து அணியும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இலங்கை ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் தொடர்கிறார். இதுதவிரத்து தொடக்க வீரர் ஜாக் கிரௌலிக்கு இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கிரௌலி கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் இலங்கை டி20 மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாகவும் ஹாரி ப்ரூக் உள்ளார். இந்த அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இடம் பிடித்திருந்தாலும், அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மட்டுமே விளையாடுவார் என்றும், இலங்கை டி20 தொடரில் பங்கேற்க மாட்டார் என்றும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
இதனால் பிரைடன் கார்ஸ் இலங்கை டி20 தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியில் மட்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் டங் முதல் முறையாக இங்கிலாந்து டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பென் டக்கெட், ஜோஸ் பட்லர், டாம் பான்டன், வில் ஜேக்ஸ், சாம் கரண், ஆதில் ரஷித், பில் சால்ட், ஜேக்கப் பெத்தெல் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களுக்கு அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் (டி20 உலகக் கோப்பை), ரெஹான் அகமது, டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ் (இலங்கை தொடரில் மட்டும்), சாம் கரண், லியாம் டௌசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், ஃபில் சால்ட், ஜோஷ் டங், லூக் வுட்.
இலங்கை ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரேஹான் அகமது, டாம் பாண்டன், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிரௌலி, சாம் கரண், லியாம் டௌசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஆதில் ரஷித், ஜோ ரூட், லூக் வுட்
இலங்கை - இங்கிலாந்து தொடர்
- முதல் ஒருநாள் - ஜனவரி 22 - கொழும்பு
- இரண்டாவது ஒருநாள் - ஜனவரி 24 - கொழும்பு
- மூன்றாவது ஒருநாள் - ஜனவரி 27 - கொழும்பு
- முதல் டி20 - ஜனவரி 30 - பல்லகலே
- இரண்டாவது டி20 - பிப்ரவரி 1 - பல்லகலே
- மூன்றாவது டி20 - பிப்ரவரி 3- பல்லகலே