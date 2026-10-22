114 பந்துகளில் இரட்டைச் சதம்| ஷுப்மன் கில்லின் உலக சாதனையை முறியடித்தார் ஹாரி புரூக்!
கேப்டன் ஹாரி புரூக்கின் அதிரடியான இரட்டைச் சதத்தின் உதவியோடு, இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 430 ரன்கள் என்ற இமாலய வெற்றி இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 5:55 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் வெறும் 114 பந்துகளில் இரட்டைச் சதம் அடித்து, மிக அதிவேக இரட்டைச் சதம் விளாசிய வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக் படைத்துள்ளார்.
பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில், இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் பென் டக்கெட் 29 ரன்களிலும், டாம் பாண்டன் 50 ரன்களிலும், நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் 69 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனையடுத்து, 4ஆவது வரிசையில் களம் புகுந்த இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக், ஆரம்பம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். மைதானத்தின் நாலாபுறமும் பவுண்டரிகளைப் பறக்கவிட்ட அவர், முதலில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
WOW! 🤯 Harry Brook, that was sensational. https://t.co/F7A5t0g5P5— England Cricket (@englandcricket) October 22, 2026
114 பந்துகளில் இரட்டைச் சதம்
சதமடித்த பின்னரும் தனது ரன் வேட்டையை நிறுத்தாத ஹாரி புரூக், இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்து வெறும் 114 பந்துகளில் இரட்டைச் சதம் விளாசி மிரட்டினார். இதன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக அதிவேகமாக இரட்டைச் சதம் அடித்த வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையைப் படைத்தார். இதற்கு முன்பு இந்திய அணியின் ஷுப்மன் கில் 117 பந்துகளில் இரட்டை சதம் அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது 114 பந்துகளில் அடித்து புரூக் அதனை முறியடித்துள்ளார்.
மேலும், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரட்டைச் சதம் விளாசிய முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த ஹாரி புரூக், 21 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் உட்பட 202 ரன்கள் குவித்து அசுர சாதனை படைத்தார். இவருக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து ஆடிய வில் ஜேக்ஸ் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 66 ரன்கள் குவித்தார்.
இங்கிலாந்து 429 ரன்கள் குவிப்பு
ஹாரி புரூக்கின் அதிரடியால், இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 429 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது. இலங்கை அணி தரப்பில் துனித் வெல்லாலகே அதிகபட்சமாக 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து 430 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் இலங்கை அணி அடுத்து விளையாடவுள்ளது.
Just take a moment to read these stats... Highest ODI score for England ✅ First ODI double-century for England ✅ Fastest double-century in ODI cricket ✅ Second hundred off just 39 balls ✅ The highest ODI score at Rawalpindi ✅ First English player to score an ODI century in Rawalpindi ✅— England Cricket (@englandcricket) October 22, 2026
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ஏற்கனவே டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முச்சதம் விளாசி தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ள 27 வயதான ஹாரி புரூக், தற்போது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டிலும் அதிவேக இரட்டைச் சதம் அடித்து சாதனை படைத்துள்ளதைத் தொடர்ந்து, அவருக்கு கிரிக்கெட் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.