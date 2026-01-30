WPL 2026: யுபி வாரியர்ஸை பந்தாடி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது ஆர்சிபி
நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அசத்தியுள்ளது.
Published : January 30, 2026 at 9:33 AM IST
வதோதரா: யுபி வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரின் நான்காவது சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 18ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் யுபி வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. வதோதராவில் உள்ள பிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய யுபி வாரியர்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் மெக் லெனிங் மற்றும் தீப்தி சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 74 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். இதில் அதிரடியாக விளையாடிய மெக் லெனிங் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 41 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஏமி ஜோன்ஸ், ஹர்லீன் தியோல், சோலே ட்ரையான், ஸ்வேதே ஷ்ராவத், சிம்ரன் ஷேக் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும் மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த தீப்தி சர்மா தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் அவரும் 55 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் சோபிக்க தவற, யுபி வாரியர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 143 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆர்சிபி தரப்பில் நதின் டி கிளார்க் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணிக்கு கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் கிரேஸ் ஹேரிஸ் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்து அடித்தளமிட்டனர்.
இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 108 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்திருந்தனர். பின்னர் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கிரேஸ் ஹாரிஸ் 13 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 75 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய ஜார்ஜியா வோல் 16 ரன்களை எடுத்து விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஸ்மிருதி மந்தனா 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 54 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 13.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் யுபி வாரியர்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் 2024ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு ஆர்சிபி அணி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.