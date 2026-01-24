மகளிர் டெஸ்ட்: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி அறிவிப்பு
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் இருந்து இந்திய வீராங்கனை ஜி கமலினி காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
Published : January 24, 2026 at 3:56 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
இந்திய மகளிர் அணி அடுத்த மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களிலும், ஒரு டெஸ்ட் போட்டி கொண்ட தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி ஒருநாள் தொடரும், மார்ச் 6ஆம் தேதி டெஸ்ட் தொடரும் நடைபெறவுள்ளது.
முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடும் இந்திய மகளிர் அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும், துணைக் கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவும் தொடர்கின்றனர். இதுதவிர ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய ஒருநாள் அணியில் வைஷ்ணவி சர்மா, ஜி கமலினி மற்றும் காஷ்வி கௌதம் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் ஷஃபாலி வர்மா, ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், ஸ்நே ரானா உள்ளிட்டோருக்கு அணியில் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், உமா சேத்ரி, யஸ்திகா பாட்டியா மற்றும் பிரதிகா ராவல் உள்ளிட்டோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். டி20 அணியை பொறுத்தவரையில் காயம் காரணமாக நீண்ட காலமாக அணியில் இடம்பெற முடியாமல் தடுமாறி வந்த ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் மற்றும் பார்தி ஃபுல்மாலி ஆகியோர் மீண்டும் அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.
🚨 News 🚨#TeamIndia’s squad for Test against Australia Women & India A squad for ACC Rising Stars Asia Cup announced.— BCCI Women (@BCCIWomen) January 24, 2026
Details 🔽 | #AUSvIND https://t.co/F8AyqxIFhn
இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய மகளிர் அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும், துணைக் கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த அணியில் ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகளும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
அதேசமயம் நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்த தமிழக வீராங்கனை ஜி கமலினி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் இருந்தும் விலகியுள்ளார். அவருக்கு மாற்றாக உமா சேத்ரி, இந்திய மகளிர் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்திய டி20 அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணைக்கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, ரேணுகா தாக்கூர், ஸ்ரீ சரணி, வைஷ்ணவி ஷர்மா, கிராந்தி கவுட், சினே ராணா, தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், உமா சேத்ரி*, அருந்ததி ரெட்டி, அமன்ஜோத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பார்தி ஃபுல்மாலி, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல்.
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Only Test against Australia in Perth 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/I6mYnV3wdN— BCCI Women (@BCCIWomen) January 24, 2026
இந்திய ஒருநாள் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணைக்கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, ரேணுகா தாக்கூர், ஸ்ரீ சரணி, வைஷ்ணவி ஷர்மா, கிராந்தி கவுட், சினே ராணா, தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், உமா சேத்ரி*, காஷ்வீ கௌதம், அமன்ஜோத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்லீன் தியோல்.
இதையும் படிங்க
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், அமன்ஜோத் கவுர், ரிச்சா கோஷ், உமா செத்ரி, பிரதிகா ராவல், ஹர்லீன் தியோல், தீப்தி ஷர்மா, ரேணுகா தாக்கூர், சினே ராணா, கிராந்தி கவுட், வைஷ்ணவி சர்மா, சயாலி சத்கரே.