இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ஹர்மன்பிரீத் கவுர் விலகல் - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
கடந்த 2016 முதல் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து வரும் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், 150 டி20 போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்த முதல் கிரிக்கெட் வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
By ANI
Published : October 6, 2026 at 12:13 PM IST
டெல்லி: இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தனது கேப்டன் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இன்று நான் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் எனது கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகுகிறேன். இது எளிதான முடிவு அல்ல. இதில் பல வருட நினைவுகள், உணர்வுகள், தியாகங்கள் மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதிற்கும் ஆன தருணங்கள் உள்ளது.
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்டிற்கு அனைத்தையும் அர்ப்பணித்துள்ளேன். என் ரத்தம், வியர்வை, மற்றும் பல நேரஙக்ளில் சொந்த பகுதியையும் அணிக்கு தான் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என நம்பினேன். எனது தனிப்பட்ட செயல்பாடு, வளர்ச்சி, மற்றும் விருப்பஙக்ள் ஆகியவற்றை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது” என கூறியுள்ளார்.
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் இந்திய மகளிர் அணி கேப்டனாக 5 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 51 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 155 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். கடைசியாக இவரது தலைமையில் நடந்து முடிந்த ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் இந்தியா தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
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கடந்த 2016 முதல் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து வரும் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், 150 டி20 போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்த முதல் கிரிக்கெட் வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். இவரது தலைமையில் இந்தியா 92 டி20 போட்டிகளை வென்றுள்ளது. ஹர்மன்பிரீத் கவுர் திடீரென கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.