டி20 உலகக் கோப்பை: மிதாலி ராஜின் சாதனையைத் தகர்த்து ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் புதிய சாதனை
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் போது, முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜின் சாதனையை முறியடித்து ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் இந்த மைல்கல்லை எட்டினார்.
Published : June 15, 2026 at 3:15 PM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக ரன்கள் குவித்த இந்திய வீராங்கனை என்ற புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் படைத்துள்ளார்.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து, 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 170 ரன்கள் குவித்தது.
இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா 68 ரன்களையும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 36 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பாகிஸ்தான் தரப்பில் சாதியா இக்பால் மற்றும் ஃபாத்திமா சனா தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் முனீபா அலி 41 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்கத் தவறினர்.
Statement win from India as they defeat arch-rivals Pakistan to kick off their #T20WorldCup campaign 👊— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 14, 2026
📝: https://t.co/DRurFyjkW1 pic.twitter.com/CXHpUvOgBI
இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 17 ஓவர்களில் 106 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் தீப்தி சர்மா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. மேலும் இந்த போட்டியின் ஆட்ட நாயகி விருது தீப்தி சர்மாவுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் 36 ரன்கள் சேர்த்ததன் மூலம் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த இந்திய வீராங்கனை என்ற புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக, இந்திய மகளிர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் 726 ரன்கள் எடுத்திருந்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வந்தது. தற்போது ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 762 ரன்கள் எடுத்து முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். அதேசமயம், இப்பட்டியலில் ஸ்மிருதி மந்தனா 592 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Most runs for IND-W in T20 WCs— Raja (@_raja_kumar) June 14, 2026
762 - Harmanpreet Kaur*
726 - Mithali Raj
592 - Smriti Mandhana
408 - Jemimah Rodrigues
375 - Punam Raut pic.twitter.com/C184iYELXD
அதிக ரன்கள் குவித்த இந்திய வீராங்கனைகள்
- ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் – 762 ரன்கள்
- மிதாலி ராஜ் – 726 ரன்கள்
- ஸ்மிருதி மந்தனா – 592 ரன்கள்
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இதன் மூலம், உலக அளவில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள் பட்டியலிலும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 9ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். இப்பட்டியலில், ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் உலக அளவில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீராங்கனையாக நியூசிலாந்தின் சூசி பேட்ஸ் முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.