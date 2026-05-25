ETV Bharat / sports

ரோஹித் சர்மா, ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு 'பத்மஸ்ரீ' விருது வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர்

டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இருவருக்கும் பத்மஸ்ரீ விருதுகளையும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கி கௌரவித்தார்.

பத்மஸ்ரீ விருதுடன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
பத்மஸ்ரீ விருதுடன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: விளையாட்டுத் துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்ததற்காக இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் பத்மஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர்.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாட்டின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூகப்பணி, வர்த்தகம், தொழில்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தனித்துவமான மற்றும் சிறப்பான சாதனைகள் அல்லது சேவைகளுக்காக மத்திய அரசின் சார்பில் பத்மஸ்ரீ, பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்ம விபூஷன் ஆகிய 3 விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதனடிப்படையில், இந்தாண்டு குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளை பெற்றவர்களின் விவரத்தை மத்திய அரசு வெளியிட்டிருந்தது. இதில் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. இந்நிலையில், டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இருவருக்கும் பத்மஸ்ரீ விருதுகளையும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கி கௌரவித்தார்.

இதில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் கலந்துகொண்டு விருதை பெற்ற நிலையில், மறுபக்கம் ரோஹித் சர்மா இவ்விழாவில் பங்கேற்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அவர் இவ்விழாவில் பங்கேற்காததற்கான காரணமும் தெரியவில்லை. இது சமூக வலைதளங்களில் தற்போது பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது.

ரோஹித் சர்மாவின் சாதனை
இதில் இந்திய ஆடவர் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான ரோஹித் சர்மா, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தியதுடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து 2025ஆம் ஆண்டிற்கான சாம்பியன்ஸ் கோப்பையையும் அவரது தலைமையில் இந்திய அணி வென்றிருந்தது.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் ரோஹித் சர்மா 67 டெஸ்ட், 282 ஒருநாள் மற்றும் 159 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 20ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். மேற்கொண்டு கிரிக்கெட்டில் இவரது சாதனைகளை பாராட்டும் விதமாக 2020ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் மிக உயரிய விளையாட்டு விருதான மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருது மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டில் அர்ஜுனா விருதும் வழங்கப்பட்டது.

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் சாதனை
அதேசமயம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி 2025ஆம் ஆண்டிற்கான ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரை வென்று சாதனை படைத்திருந்தது. மேலும் இந்திய மகளிர் அணிக்காக 2009ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 6 டெஸ்ட் போட்டிகள், 161 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 187 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 8ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான சர்வதேச ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் மூலம் பத்ம விருதுகளைப் பெற்ற இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மாவும், ஹர்மன்பிரீத் கவுரும் இணைந்துள்ளனர். இதற்கு முன் கபில் தேவ், சுனில் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர், எம்.எஸ் தோனி, விவிஎஸ் லக்ஷமன், விராட் கோலி, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், மிதாலி ராஜ், ஜூலன் கோஸ்வாமி உள்ளிட்டோரும் பத்ம விருதுகளை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்கவும்

இவர்களுடன் இந்திய டென்னிஸ் நட்சத்திரம் விஜய் அம்ரித்ராஜுக்கு பத்ம பூஷண் விருதும், ஹாக்கி வீராங்கனை சவிதா புனியா, பாரா தடகள வீரர் பிரவீன் குமார், ஹாக்கி பயிற்சியாளர் பல்தேவ் சிங், சிலம்பம் பழனிவேல் ஆகியோருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கப்பட்டது. இதனையடுத்து விருது பெற்ற ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

TAGGED:

PADMA SHRI AWARD
ROHIT SHARMA PADMA SHRI AWARD
HARMANPREET KAUR PADMA SHRI AWARD
PADMA AWARDS 2026 CRICKET
PADMA AWARDS CEREMONY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.