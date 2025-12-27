மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: வரலாறு படைத்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், தீப்தி சர்மா

ETV Bharat / sports

திருவனந்தபுரம்: சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் கேப்டனாக அதிக வெற்றிகளைப் பதிவு செய்த வீராங்கனை என்ற சாதனையை ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் படைத்துள்ளார்.

இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி நேற்று திருவனந்தபுரத்திலுள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 112 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் ரேணுகா சிங் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் எளிய இலக்கை துரத்திய இந்திய அணியின் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இணை சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும் மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா அதிரடியாக விளையாடி தனது அரை சதத்தை பதிவு செய்தார். மேலும் இந்த போட்டியில் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷஃபாலி வர்மா 11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 79 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தார்.

இதன் மூல்ம இந்திய மகளிர் அணி 13.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இந்த போட்டியில் ரேணுகா சிங் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார். இந்நிலையில் இப்போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளனர்.

வரலாறு படைத்த ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்

அந்த வகையில் இப்போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அதன்படி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக வெற்றிகளைப் பெற்ற கேப்டன் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். முன்னதாக, ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மெக் லெனிங் 100 போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வழிநடத்தில் அதில் 76 போட்டிகளில் வெற்றியை ஈட்டியதே சாதனையாக இருந்தது. இந்த நிலையில், தற்சமயம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 130 போட்டிகளில் இந்திய அணியை வழிநடத்தில் அதில் 77 வெற்றிகளைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார்.

மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக வெற்றிகளை பதிவு செய்த கேப்டன்கள்

  • ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (இந்தியா) - 77 போட்டிகள்
  • மெக் லானிங் (ஆஸ்திரேலியா) - 76 போட்டிகள்
  • ஹீதர் நைட் (இங்கிலாந்து) - 72 போட்டிகள்
  • சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் (இங்கிலாந்து) - 68 போட்டிகள்

இதுதவிர மகளிர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக வெற்றிகளைப் பெற்ற கேப்டன் என்ற சாதனையையும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் படைத்துள்ளார். இலங்கைக்கு எதிராக போட்டிகளில் 20 முறை இந்திய அணியை வழி நடத்தியுள்ள ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் அதில் 16 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். முன்னதாக, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 24 போட்டிகளில் 14 வெற்றிகளைப் பெற்று இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் இந்த சாதனையை படைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகளிர் டி20 போட்டிகளில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக வெற்றிகள்

  • 16 போட்டிகள் - ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் vs இலங்கை
  • 14 போட்டிகள் - சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் vs ஆஸ்திரேலியா
  • 14 போட்டிகள் - ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் vs வங்கதேசம்

தீப்தி சர்மா சாதனை

இந்த போட்டியில் இந்திய ஆல்ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 150 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் 1000 ரன்கள் மற்றும் 150 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.

இது தவிர மகளிர் டி20 வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் தீப்தி சர்மா சமன் செய்துள்ளார். இதற்கு முன் ஆஸ்திரேலியான் மேகன் ஷூட் 151 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் தீப்தி சர்மாவும் 151 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

