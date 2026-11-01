கிரிக்கெட் டூ பேஸ்பால்... மிஸ்டர் பீஸ்ட் சவாலில் வென்ற ஹர்திக் பாண்டியா!
பேஸ்பால் சவாலில் வென்ற ரூ.95 லட்சம் பரிசுத்தொகையைத் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடையாக வழங்கி, ஹர்திக் பாண்டியா ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 3:55 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகப் புகழ்பெற்ற யூடியூபர் மிஸ்டர் பீஸ்ட் நடத்திய பேஸ்பால் சவாலில், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா கலந்துகொண்டு சுமார் 1,00,000 அமெரிக்க டாலர் (இந்திய மதிப்பில் ரூ.95 லட்சம்) பரிசுத்தொகையை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா காயம் காரணமாக இத்தொடரில் பங்கேற்கவில்லை.
குறிப்பாக, கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்குப் பிறகு ஹர்திக் பாண்டியா, ஐபிஎல் தொடரின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அதன் பின் எந்தவொரு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடாமல் இருந்து வருகிறார். இதன் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான உள்நாட்டுத் தொடர், அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் சமீபத்தில் நடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர், தற்போது நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்து தொடர் ஆகியவற்றை அவர் தவறவிட்டுள்ளார்.
🔴 HARDIK PANDYA ENDS CRICKET VS BASEBALL DEBATE 🤣 - Even MrBeast was shocked to see how easily Hardik smashed every ball while playing baseball! 😭🔥 https://t.co/FTJ3IHCKN8— Sam (@cricsam02) November 1, 2026
இதனால் அவர் எப்போது மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்புவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான், உலகின் பிரபல யூடியூபரான மிஸ்டர் பீஸ்டுடன் இணைந்து ஹர்திக் பாண்டியா பேஸ்பால் விளையாடும் காணொளி ஒன்று இணையத்தில் காட்டுத்தீ போல வைரலாகி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக அவர் 1,00,000 அமெரிக்க டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.94 லட்சம்) பரிசுத்தொகையையும் வென்று மிரட்டியுள்ளார்.
உலகின் பல்வேறு விளையாட்டுப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களை வைத்து, மிஸ்டர் பீஸ்ட் சவால்களை நிகழ்த்தி வருகிறார். அந்தவகையில், மிஸ்டர் பீஸ்ட் சமீபத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்த சவால் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இந்தியாவின் சார்பில் ஹர்திக் பாண்டியா கலந்துகொண்டார். அந்த சவாலின்படி, பேஸ்பால் விளையாட்டில் அதிக 'ஹோம் ரன்களை' அடிக்க வேண்டும் என்ற சவாலை ஹர்திக் பாண்டியா எதிர்கொண்டார்.
Hardik Pandya featured in Mr Beast’s video today 👀🔥 https://t.co/6PbfknXdQw— 𝐕♛ (@DelhiKaKing18) October 31, 2026
கிரிக்கெட் வீரரான ஹர்திக் பாண்டியா, பேஸ்பால் விளையாட்டிலும் பந்துகளைப் பறக்கவிட்டு மிஸ்டர் பீஸ்டை வியப்பில் ஆழ்த்தினார். குறிப்பாக மிஸ்டர் பீஸ்ட் 2 ஹோம் ரன்களை மட்டுமே அடித்த நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியா அதற்கும் அதிகமாக ஹோம் ரன்களை அடித்து சவாலில் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து வெற்றிபெற்ற ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு 1,00,000 அமெரிக்க டாலர்களைப் பரிசுத்தொகையாக மிஸ்டர் பீஸ்ட் வழங்கினார்.
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ஆனால், தனக்குக் கிடைத்த ரூ.94 லட்சம் பரிசுத்தொகை முழுவதையும் ஹர்திக் பாண்டியா சமூக நலனுக்காக நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார். ஆதரவற்ற, நலிவடைந்த குழந்தைகளின் நலனுக்காகவும், தெரு நாய்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவ நலனுக்காகவும் பாடுபடும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இந்தத் தொகை பிரித்து வழங்கப்படவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஹர்திக் பாண்டியாவின் இந்தச் செயல் அவரது ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.