ரோஹித், சூர்யாவை அன்ஃபாலோ செய்த ஹர்திக்: மும்பை இந்தியன்ஸில் நடப்பது என்ன?
ஐபிஎல் தொடரில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்பு தொடரின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது.
Published : May 11, 2026 at 8:41 PM IST
ஹைதராபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியதை அடுத்து, அந்த அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா சில முன்னணி வீரர்களின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை அன்ஃபாலோ செய்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 166 ரன்களை எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக திலக் வர்மா 57 ரன்களை சேர்த்தார். ஆர்சிபி அணி தரப்பில் புவனேஷ்வர் குமார் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் குர்னால் பாண்டியா 73 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டியதுடன் 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது அசத்தியது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய புவனேஷ்வர் குமார் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த தோல்வியின் காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்பு தொடரின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது. இது அணியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி வருவதுடன், அணி செயல்பாடுகள் குறித்து விமர்சனங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது.
Hardik Pandya unfollowed mumbai Indians and all the team members and also deleted all his posts related to Mumbai Indians.— Courageous (@CourageousRo) May 10, 2026
Is it freedom for Core MI fans like us from this blck anaconda??? 😭❤️ pic.twitter.com/tFOCqUmRZT
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான், மும்பை அணி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு, அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தை அன்ஃபாலோ செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அவர் சிறிது நேரத்திலேயே மீண்டும் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தை பின் தொடர்ந்துள்ளார்.
அதேசமயம் தற்போது ஹர்திக் பாண்டியா, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மற்றும் நட்சத்திர வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரை இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர்வதை நிறுத்தியுள்ளார். இந்தச் சம்பவம் சமூக வலைதளத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், இது அணிக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிளவை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
ஏனெனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா நியமிக்கப்பட்டதில் இருந்து, அணியில் உள்ள சில வீரர்கள் அதிருப்த்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. குறிப்பாக ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் போன்ற வீரர்கள் ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமையில் விளையாட ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்திருந்தன.
🚨HARDIK PANDYA VS MUMBAI INDIANS 🚨— Indian Cricket (@IPL2025Auction) May 11, 2026
🕦 11.20 pm : - Hardik Pandya unfollowed Suryakumar Yadav ❌
🕓 11.25 pm :- Hardik Pandya unfollowed Tilak Varma ❌
🕒 11.30 pm :- Hardik Pandya unfollowed Mumbai Indians ❌
🕝 12.29 am :- Hardik Pandya followed Mumbai and again ✅… pic.twitter.com/I8Ff2ofyp3
இதன் காரணமாக நடப்பு சீசனுக்கு முன் மும்பை இந்தியன்ஸின் கேப்டன் மாற்றப்படலாம் என்ற தகவல்களும் வெளியாகின. இருப்பினும் மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியா மீது நம்பிக்கை வைத்து அவரை கேப்டனாக தொடர அனுமதித்தது. ஆனால் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடக்கம் முதலே தோல்விகளைச் சந்தித்து ஏமாற்றமளித்தது.
இதையும் படிக்கவும்
பின்னர் இந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்தது மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியாவின் ஃபார்ம் மற்றும் அணியின் கேப்டன்சி குறித்து கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. இதுபோன்ற சூழலில் தற்சமயம் ஹர்திக் பாண்டியா சக வீரர்களை இன்ஸ்டாகிராமில் அன்ஃபாலோ செய்துள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது.