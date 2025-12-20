ETV Bharat / sports

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகள் மற்றும் 2000 ரன்கள்: ஹர்திக் பாண்டியா வரலாற்று சாதனை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2000+ ரன்கள் மற்றும் 100+ விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் வேகப்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டர் என்ற சாதனையை ஹர்திக் பாண்டியா படைத்துள்ளார்.

ஹர்திக் பாண்டியா
ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)
Published : December 20, 2025 at 11:47 AM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ஹர்திக் பாண்டியா பெற்றுள்ளார்.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது டி20 போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 231 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக திலக் வர்மா 73 ரன்களையும், ஹர்திக் பாண்டியா 63 ரன்களையும் சேர்த்தார்.

அவர்கள் தவிர்த்து சஞ்சு சாம்சன் 37 ரன்களும், அபிஷேக் சர்மா 34 ரன்களும் எடுத்திருந்தனர். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் கார்பின் போஷ் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில், குயின்டன் டி காக் 65 ரன்களையும், டெவால்ட் பிரீவிஸ் 31 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 201 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் வருண் சக்ரவர்த்தி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியதுடன் 3-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் வென்று அசத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டிக்கான ஆட்டநாயகன் விருது ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும், தொடர் நாயகன் விருது வருண் சக்ரவர்த்திக்கும் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், நேற்றைய ஆட்டத்தில் அவர் 16 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தைப் பூர்த்தி செய்திருந்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக யுவராஜ் சிங் 12 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வருகிறது.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வீரர்கள் (இந்தியா)

  • யுவராஜ் சிங் - 12 பந்துகள்
  • ஹர்திக் பாண்டியா - 16 பந்துகள்
  • அபிஷேக் சர்மா - 17 பந்துகள்
  • கேஎல் ராகுல் - 18 பந்துகள்

இதுதவிர, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அவர் தனது இரண்டாயிரம் ரன்களையும் கடந்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2000+ ரன்களைக் குவித்த 5ஆவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் கேஎல் ராகுல் ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைல் கல்லை எட்டி இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஹர்திக் பாண்டியாவும் அதில் இணைந்துள்ளார்.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் (இந்தியா)

  • ரோஹித் சர்மா - 4231 ரன்கள்
  • விராட் கோலி - 4188 ரன்கள்
  • சூர்யகுமார் யாதவ் - 2788 ரன்கள்
  • கேஎல் ராகுல் - 2265 ரன்கள்
  • ஹர்திக் பாண்டியா - 2002 ரன்கள்

மேலும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2000+ ரன்கள் மற்றும் 100+ விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் வேகப்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டர் என்ற சாதனையையும் ஹர்திக் பாண்டியா படைத்துள்ளார். இதற்கு முன், சுழற்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டர்களான வங்கதேசத்தின் ஷகிப் அல் ஹசன், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மற்றும் ஜிம்பாப்வேவின் சிக்கந்தர் ராசா ஆகியோர் மட்டுமே இந்த சாதனையை செய்துள்ளனர்.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஹர்திக் பாண்டியா, இதுநாள் வரையிலும் 124 சர்வதேச டி போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் பேட்டிங்கில் 7 அரைசதங்களுடன் 2,002 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 101 விக்கெட்டுகளையும் அவர் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

