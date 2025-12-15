ETV Bharat / sports

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வரலாறு படைத்த ஹர்திக் பாண்டியா

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு பிறகு 100+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ஹர்திக் பாண்டியா பெற்றுள்ளார்.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வரலாறு படைத்த ஹர்திக் பாண்டியா
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வரலாறு படைத்த ஹர்திக் பாண்டியா (AP)
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1,000+ ரன்கள் மற்றும் 100 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டர் என்ற உலக சாதனைகளை ஹர்திக் பாண்டியா படைத்துள்ளார்.

இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி தர்மசாலாவில் இள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார்.

அதன்படி முதலில் பேட் செய்த தென் ஆப்பிரிக்கா 20 ஓவர்கள் முடிவில் 117 ரன்கள் மட்டுமே ஆல் அவுட் ஆனது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் 61 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

பின்னர் 118 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து துணைக்கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 28 பந்திகளில் 28 ரன்களையும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 11 பந்துகளில் 12 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர்.

இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா 25 ரன்களையும், ஷிவம் தூபே 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 15.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி, 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

இந்த போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, டி20 கிரிக்கெட்டில் வரலாறு படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், இப்போட்டியில் அவர் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல் கல்லை பூர்த்தி செய்திருந்தார்.

இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு பிறகு 100+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மூன்றாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ஹர்திக் பாண்டியா பெற்றுள்ளார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய தொடரின் போது அர்ஷ்தீப் சிங்கும், கடந்த டி20 போட்டியின் போது ஜஸ்பிரித் பும்ராவும் இந்த மைல் கல்லை எட்டி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேசமயம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 1,000+ ரன்கள் மற்றும் 100 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டர் என்ற உலக சாதனைகளை ஹர்திக் பாண்டியா படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் சுழற்பந்து வீச்சு ஆல் ரவுண்டர்களான ஷகிப் அல் ஹசன், முகமது நபி மற்றும் சிக்கந்தர் ராசா ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர்.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஹர்திக் பாண்டியா, இதுநாள் வரையிலும் 123 சர்வதேச டி போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் பேட்டிங்கில் 6 அரைசதங்களுடன் 1,939 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 100 விக்கெட்டுகளையும் அவர் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

