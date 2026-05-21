மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு அபராதம்; காரணம் என்ன?
மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றுள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 2:45 PM IST
ஹைதராபாத்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10% அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 147 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கார்பின் போஷ் 32 ரன்களை சேர்த்தது.
கொல்கத்த நைட் ரைடர்ஸ் அணி தரப்பில் சௌரவ் தூபே, கேமரூன் க்ரீன், கார்த்திக் தியாகி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய கொல்கத்தா அணியும் ஆரம்பத்திலேயே சில விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மனிஷ் பாண்டே - ரோவ்மன் பாவெல் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் ரோவ்மன் பாவெல் 40 ரன்களையும், மனிஷ் பாண்டே 45 ரன்களையும் சேர்க்க அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி பிளேஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்தது. அதேசமயம் இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மனிஷ் பாண்டே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
🚨BIG: ACTION ON HARDIK PANDYA 🚨
🔸Hardik Pandya has been fined 10% of his match fee and accumulated one Demerit Point for breaching Article 2.2 of IPL’s Code of Conduct.
இந்நிலையில், இப்போட்டியின் போது கொல்கத்தா அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்த போது ஹர்திக் பாண்டியா தனது பந்துவீச்சு ரன்-அப் பகுதிக்குத் திரும்பிச் சென்றார். அப்போது, கடும் விரக்தியில் விக்கெட் ஸ்டம்புகளின் மீது இருந்த பெய்ல்ஸை கைகளால் பலமாகத் தட்டி கீழே தள்ளினார். இதனை கவணித்த போட்டி நடுவர் களத்திலேயே பாண்டியாவுக்கு எச்சரிக்கையையும் கொடுத்திருந்தார்.
மேலும், ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளின் பிரிவு 2.2-ன் கீழ் கிரிக்கெட் உபகரணங்கள் மற்றும் மைதானப் பொருட்களை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் அல்லது சேதப்படுத்துதல் குற்றமாகும். இதனையடுத்து ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 10 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அவருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியையும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் அபராதமாக வழங்கியுள்ளது.
மேற்கொண்டு ஹர்திக் பாண்டியாவும் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன், நடுவரின் அபராதத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். இதனையடுத்து ஹர்திக் பாண்டியா மீது மேற்கொண்டு எந்த விசாரணையும் தேவையில்லை என்பதையும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஏற்கெனவே தோல்விகளால் தடுமாறி வரும் மும்பை அணிக்கு, கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா மீதான அபராதம் கூடுதல் நெருக்கடியைக் கொடுத்துள்ளது.