நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம்; அறிமுக வீரர் குர்னூர் பிரார் சேர்ப்பு!
உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடுவதற்காக நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 10:39 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் சேர்க்கப்படுவதாகப் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 4 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
இதையடுத்து 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை மவுண்ட் மாங்கானுயில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த ஒருநாள் தொடரைத் தொடர்ந்து இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் எதிர்வரும் நவம்பர் 19ஆம் தேதி வெலிங்டனில் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
HEATED EXCHANGE! 🤯🫣 Seifert brings the aggression, Gurnoor brings the words! 🥵 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/49PL3Jhcf1— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
இந்த நிலையில், நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் சேர்க்கப்படுவதாகப் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. தற்போது நியூசிலாந்தில் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வரும் அவர், உடனடியாக டெஸ்ட் அணியுடன் இணைவதற்காகக் கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டிக்கு மாற்று வீரர் எவரும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
அதே நேரத்தில், நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் இந்தியாவில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் தனது சொந்த மாநிலமான உத்தரப் பிரதேச அணிக்காக விளையாடவுள்ளார். மேலும், விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பந்தும் இந்திய அணியுடன் இணைந்து பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளதாகப் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்திய அணிக்காக இதுவரை 13 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள குர்னூர் பிரார் அதில் 23 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். மேலும் 140+ வேகத்தில் பந்துவீசும் திறம்கொண்ட இவர் தற்சமயம் டெஸ்ட் அணியில் அறிமுக வீரராகக் களமிறங்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார். இதனால் வேகத்திற்கு ஒத்துழைக்கும் நியூசிலாந்து மைதானங்களில் குர்னூர் பிராரின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
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இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப், சாய் சுதர்சன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ், குர்னூர் பிரார்.
5ஆவது ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன், அக்சர் படேல், நமன் தீர், ஆகிப் நபி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், குமார் குஷாக்ரா, முகமது சிராஜ், யஷ் தாக்கூர், குல்தீப் யாதவ்.