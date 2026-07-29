ETV Bharat / sports

காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2026: வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த குல்வீர் சிங்; ஹர்ஜிந்தர் கவுர் அசத்தல்!

மகளிருக்கான பளுதூக்குதல் 69 கிலோ பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ஹர்ஜிந்தர் கவுர், மொத்தம் 227 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.

குல்வீர் சிங் - ஹர்ஜிந்தர் கவுர்
குல்வீர் சிங் - ஹர்ஜிந்தர் கவுர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கிளாஸ்கோ: ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் குல்வீர் சிங் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று, காமன்வெல்த் வரலாற்றில் இப்பிரிவில் பதக்கம் வெல்லும் முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 23ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 6ஆம் நாளான நேற்று (ஜூலை 28), இந்திய வீரர்கள் மேலும் 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர். அத்துடன் குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளில் 3 வீரர்கள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி மேலும் 3 பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் இந்திய அணியின் மொத்த பதக்க எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்ந்துள்ளதுடன், பதக்கப் பட்டியலில் 9ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது.

வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த குல்வீர் சிங்

ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தய இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் தேசிய சாதனையாளரான குல்வீர் சிங், பந்தய தூரத்தை 27 நிமிடம் 49.78 வினாடிகளில் கடந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார். இதன் மூலம் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் வரலாற்றில், 10,000 மீட்டர் தடகளப் பிரிவில் இந்தியாவுக்காக பதக்கம் வென்ற முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை குல்வீர் சிங் படைத்துள்ளார்.

ஹர்ஜிந்தர் கவுர் அசத்தல்

மகளிருக்கான பளுதூக்குதல் 69 கிலோ பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ஹர்ஜிந்தர் கவுர், ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 101 கிலோ எடையும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 126 கிலோ எடையும் என மொத்தம் 227 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் பளுதூக்குதல் பிரிவில் மட்டும் இந்திய அணி ஒரு தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் ஒரு வெண்கலம் என மொத்தமாக 7 பதக்கங்களை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

3 பதக்கங்கள் உறுதி

நேற்றைய தினம் குத்துச்சண்டை காலிறுதிச் சுற்றுகள் நடைபெற்றன. இதில் பங்கேற்ற 5 இந்திய வீரர்களில் 3 பேர் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்று பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனர். அதன்படி, மகளிர் 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் பிரியா கங்காஸும், மகளிர் 54 கிலோ எடைப் பிரிவில் பிரீத்தி பவாரும், ஆடவர் 55 கிலோ எடைப் பிரிவில் ஜதுமணி சிங்கும் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதுடன் பதக்கங்களையும் உறுதி செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

இருப்பினும், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆடவர் 90 கிலோ பிரிவில் கபில் போகாரியாவும், மகளிர் 65 கிலோ பிரிவில் பர்வீன் ஹூடாவும் தங்களது போட்டிகளில் போராடித் தோல்வியடைந்து ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். அதேபோல், பாரா நீச்சல் பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் கார்த்திக் புடிகினா மற்றும் அலி இமாம் இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையில், பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டனர்.

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
GULVEER SINGH
HARJINDER KAUR
காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2026
CWG 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.