உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 3வது போட்டியையும் டிரா செய்தார் குகேஷ்
3வது போட்டியில் கருப்பு நிற காயுடன் விளையாடிய குகேஷ், ’Berlin Defence' வியூகத்தை பயன்படுத்தி தனது போட்டியாளர் சிந்தரோவுக்கு கடுமையாக சவால் அளித்தார்.
Published : November 27, 2026 at 11:24 AM IST
ஜெனிவா: உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில், குகேஷ் பங்கேற்ற மூன்றாவது போட்டியும் தொடர்ச்சியாக டிராவில் முடிவடைந்தது.
உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் கடந்த நவம்பர் 24ஆம் தேதி சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் மொத்தம் 14 போட்டிகள் நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரில் நடப்பு சாம்பியனான குகேஷ், தனது முதல் போட்டியில் கருப்பு காயுடன் ஜவோகிர் சிந்தரோவுடன் மோதினார். முதல் போட்டி 38 நகர்வுகளின் முடிவில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
🤝 Salesforce FIDE World Championship, Game 3: A tense fight ends in a draw The third game of the Salesforce FIDE World Championship Match 2026 in 🇨🇭Geneva ended in a draw after a 60-move battle. The match is tied at 1½–1½ heading into the rest day. ♟️The ceremonial first move was made by Mike Klein, https://t.co/QR0TOzAtDa Senior Journalist and Content Creator, who is also representing https://t.co/QR0TOzAtDa on site as one of the official partners of the World Championship. Having polled his colleagues beforehand about which first move should be played, he found that the vast majority favoured 1.f4. It is unlikely, though, that Sindarov ever considered playing the Bird Opening in the match, so he went for 1.e4 once again. 👉 Read more: https://t.co/XGKrtVUizc— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2026
தொடர்ந்து 2வது போட்டியில் வெள்ளை காயுடன் விளையாடிய குகேஷ், 20 நகர்த்தலின் மூலம் டிராவில் முடித்தார். நேற்று நடைபெற்ற உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த ஜவொகிர் சிந்தரோவுடன் குகேஷ் மீண்டும் மோதினார். இந்த போட்டியில் கருப்பு காயுடன் விளையாடிய குகேஷ், ’Berlin Defence' வியூகம் மூலம் ஆட்டத்தை தொடங்கினார்.
Berlin Defence செஸ் உலகில், சிறந்த தற்காப்பு வியூகமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வியூகத்தை ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த விளாடிமிர் கிராம்னிக், கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் கேரி காஸ்பரோவை வீழ்த்துவதற்கு பயன்படுத்தினார்.
♟️ Move of the Day by Salesforce – Game 3 ✨ Shortlisted by AI. Chosen by experts 🔥 And the winner is Sindarov’s 29.f4 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2026
நேற்றைய போட்டியில் இந்த வியூகத்தை எதிர்பார்க்காத சிந்தரோவ், தனது அடுத்த நகர்வை மேற்கொள்வதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டார். ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு போதிய நேரம் இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டது. குகேஷ் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடும் போது எதிராளிக்கு இதுபோன்ற நெருக்கடி ஏற்படுத்துவது வழக்கமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து குகேஷ் அசத்தலாக ஆடிய நிலையில், சிந்தரோவும் பலமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் இரு போட்டியாளர்களால் முன்னிலை பெற முடியவில்லை. 40 நகர்வுகளுக்கு பிறகு தான் உடன்படிக்கையின் பேரில், ஆட்டத்தை டிராவில் முடிக்க அனுமதி இருந்தது. பின்னர் கூடுதல் நேரம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக இருவரும் கட்டாய நகர்வுகளை மேற்கோண்டனர்.
கடைசியில் சிந்தரோவுக்கு 2 நிமிடங்களில் 4 நகர்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற அழுத்தம் ஏற்பட்டது. அதனை அவர் சமாளித்து ஆடிய நிலையில், போட்டியில் 60 நகர்த்தலுக்கு பிறகு டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மீதம் 11 போட்டிகள் உள்ளது. இதன்மூலம் முதல் 3 போட்டியும் டிராவில் முடிந்தது. டிரா மூலம் இருவருக்கும் தலா 1.5 புள்ளிகள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது. குகேஷ் விளையாடும் 4வது போட்டி நாளை (நவ.28) இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.