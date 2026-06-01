ETV Bharat / sports

நடுரோட்டில் தீப்பிடித்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பேருந்து: அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய வீரர்கள்

இந்த விபத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் அனைவரும் எவ்வித காயமும் இன்றி உடனடியாக பேருந்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 9:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டி முடிந்து ஹோட்டலுக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரர்களின் பேருந்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டி அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தது.

இந்த போட்டி முடிந்த பிறகு, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரர்கள் மற்றும் அவர்களின் பயிற்சியாளர்கள் தங்களது ஹோட்டலுக்கு பேருந்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக பேருந்தில் மின் கசிவு ஏற்பட்டு, தீப்பிடிக்க தொடங்கியது. இதனால் பேருந்தின் உட்புறம் முழுவதும் புகை பரவியதால் அதிர்ச்சியடைந்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் உடனடியாக கீழே இறக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீரர்கள் பயணித்த பேருந்தில் எதிர்பாராதவிதமாக மின் கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பிடித்துள்ளது. இதனையடுத்து, பேருந்து முழுவதும் கரும்புகை பரவியதால் அதிர்ச்சியடைந்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் உடனடியாக பேருந்தில் இருந்து கீழே இறக்கிவிடப்பட்டனர்.

அதே சமயம், இந்த விபத்தில் வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் உதவி ஊழியர்கள் என யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. அதன்பின் மாற்றுப் பேருந்து வரவழைக்கப்பட்டு வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் ஹோட்டலுக்கு பத்திரமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

ஏற்கனவே ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியிடம் கோப்பையை இழந்த சோகத்தில் இருந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியினருக்கு, இந்தத் தீ விபத்து சம்பவம் மேலும் அதிர்ச்சியையும் கசப்பான அனுபவத்தையும் தந்துள்ளது. இருப்பினும், நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் எந்தக் காயமும் இன்றி அனைவரும் பத்திரமாக உயிர் தப்பியது பெரும் ஆறுதலை அளித்துள்ளது.

TAGGED:

GUJARAT TITANS
GUJARAT TITANS TEAM BUS
GUJARAT TITANS TEAM BUS FIRE TODAY
IPL 2026 GT VS RCB
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.